臺中市學校午餐週週吃有機、食在地！

圖／臺中市政府 提供

為讓營養午餐更多元與安全，並加強學校午餐供應與農業生產端的聯結，臺中市政府教育局持續推動學校午餐採用有機蔬果及臺中市在地食材，結合健康飲食教育及校園食農教育，扎根在地農業文化及食育概念，讓學生從午餐菜色當中實際認識當季在地食材。

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落實地產地銷，學校午餐採用有機蔬果及臺中市在地食材秉持讓學生吃得健康、安全、安心，強化低碳及健康飲食概念，教育局推動「吃在地、食當季」，安排64位校園營養師至全市所屬各級學校以多元化方式進行飲食教育宣導，讓學生能認識食材原貌、了解臺中市各區域的特產農作物，並且搭配午餐每週至少1次臺中市在地蔬果或生鮮農漁產品的菜色，讓學生能同時透過營養午餐認識臺中市在地食材及農業文化，扎根地產地銷及吃在地、食當季的低碳飲食概念。

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臺中市政府教育局也訂定臺中市校園食農教育總體計畫，藉由結合臺中市各區域農產特色種植課程與活動，讓學生實際體驗「從種子到餐桌」的完整歷程，並建立正確的營養知識、培養日常飲食的自理能力，涵養感恩、尊重生命與永續發展的態度。

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