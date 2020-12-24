新北雙語教育5策略並進 每週一天英語日
新北市為因應2030雙語國家之願景，積極透過「學習生活化」、「教學科技化」、「在地特色化」、「模式多元化」和「師資專業化」5大策略，全面深耕雙語教育。且為落實「生活化英語」，推動多元策略包含辦理「新北英語日」、「英語活動競賽」、「科技化學習」及「偏鄉特色雙語實驗」等課程。
「新北英語日」藉由生活化校園英語情境之營造，增加師生接觸英語之機會，各校於每週選擇一天為英語日，實施形式不拘，可以利用晨間、課間、集會、打掃等時間播放英語歌謠、自製英語廣播節目，或結合節慶及校內活動等方式進行。
像淡水新市國小在英語日當天，校方會在圖書館和校長室前播放英語故事，並於朝會時使用雙語主持、宣導各類活動等，讓學生沉浸於英語之環境。
板橋區莒光國小則會在早會時，讓學生上台帶領全校師生學習英文的日常用語，並要求學生練習英語歌謠，在英語日早會時段發表。
另外，新北市為提升學生上台發表的自信，每年皆舉辦「英語活動競賽」，鼓勵學校師生雙語學習風氣。每年皆會舉辦的英語歌曲演唱比賽就獲得各校迴響，成功提高學生學習英文的動機。
為鼓勵師生自學，教育局還研發「生活英語佳句互動式電子書」，將學校中常用之生活英語佳句、英語課程綱要中之常用語及教材中所學的句子，編製成電子書，讓師生學習英語不受環境限制，還可在家中隨時以行動載具進行學習，厚植新北學生的英語力。
另外，新北市因幅員遼闊，教育局為平衡區域英語學習落差，將於110年度聘用10位外籍英語教師協同教學助理進駐偏鄉，導入多元英語教學資源，增進偏遠地區學校學生之國際文化刺激及開口說英語的頻率，希望藉以激發偏鄉學生學習英語的興趣，營造成功的學習經驗，進而提升學習英語成效。
新北市教育局近年來致力於推動英語學習「生活化」，相信透過和生活脈絡的連結，提高學生學習英語的動機、能力與成效，要從打造雙語校園出發，進一步發展到家庭及社會，讓新北市學生與國際接軌，為國家培養敢說、能講、愛用英語的國際公民。
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