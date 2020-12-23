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新冠確診境外+6！案711接觸者採撿今出爐 陳時中14：00說明

國小男童靠日光求學　賺獎學金養罹癌阿公

文 / 中信慈善基金會 提供

一名住在偏鄉的國小男童阿龍（化名），自父母離異後，就由罹癌阿公獨力撫養，一家生活相當拮据，洗澡上廁所得到附近的公廁。阿龍家裡沒有書桌，只能在屋外的小桌子上寫功課，但他仍努力讀書，靠申請獎學金來補貼家用，減輕阿公負擔。

▸立即捐款，幫助弱勢童：https://bit.ly/3nl18Og

儘管生活刻苦，但阿龍仍努力學習，希望得到好成績，用獎學金幫忙分擔家計。 圖／中信慈善基金會 提供
儘管生活刻苦，但阿龍仍努力學習，希望得到好成績，用獎學金幫忙分擔家計。 圖／中信慈善基金會 提供

阿龍父母離婚後，爸爸為賺錢到外地打零工，阿龍靠阿公獨力扶養。不過阿公罹患癌症，得常跑醫院，還要照顧身心障礙的女兒，以及阿龍三兄弟，一家人日子過得很辛苦。

目前阿龍一家人暫住在磚瓦搭建小房子裡，但屋內光線不足，夏天悶熱，冬天潮濕，如果要上廁所或洗澡，就得使用附近的公廁。平常家裡只能靠爸爸不定時寄錢，以及外界補助過活，社區居民也會偶爾提供食物，讓孩子填飽肚子。

平常阿龍寫功課都在屋外的小咖啡桌上，趁著天還亮著，趕緊把作業寫完。儘管生活困苦，但阿龍認真讀書，努力爭取獎學金，然後把錢交給阿公，貼補家用。阿龍說：「阿公對我們很好，我長大想當警察，有穩定的薪水給阿公，換我們照顧他。」

阿龍的現況是臺灣偏鄉孩童的生活縮影，透過「點燃生命之火」可以幫助更多像阿龍一樣的孩子，下課後有志工陪伴和學校社團學習的機會，並媒合社會資源，減輕弱勢家庭負擔。第36屆「點燃生命之火」現正進行中，捐款訊息請上中信慈善基金會官網：https://bit.ly/3nl18Og

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