中市校園跑道整建 讓學生安心動、健康學

信義國小。 圖／臺中市政府 提供

臺中市政府提供良好的跑道鋪設、安全的運動場地，是鼓勵民眾運動以落實運動城市、健康之都不可缺少的重要環節。

逢甲國小。 圖／臺中市政府 提供

目前全國國民中小學跑道因表面不平（樹根壟起）、長青苔（掉落的樹葉影響或積水）及使用年限長久，待修繕的學校數量佔比近三分之一以上；為保障學生及社區民眾使用校園跑道安全無虞，臺中市政府持續檢視學校跑道損壞狀況，並逐年增加修繕經費，自104年起至109年合計核定補助學校修繕運動場跑道共計132校，已修整達40%。

106~109年臺中市補助中小學校園跑道整建預算。 圖／臺中市政府 提供

因應學校跑道使用率提高、跑道損壞率大增的情形，教育局每年編列預算補助學校，並同步向中央爭取經費，協助已逾10年使用年限或已不堪使用的學校跑道整建，提供學生及市民優質運動場地，讓有限的教育經費發揮更大的實質效益。另外，為了協助學校提升跑道規劃設計的品質，教育局舉辦多次工程教育訓練、現地書圖審查及工程督導，並邀請運動類工程學者專家，於學校跑道設計規劃完成後，到校實地進行工程書圖的細部設計審查，嚴格把關跑道規畫設計品質。

四箴國中。 圖／臺中市政府 提供

近年臺中市政府教育局在考量學校跑道材質、維護情形、使用年限等現況，並進行多次實地會勘後，其中106年至109年共補助中市103所國中小進行校園跑道整建，預算達4億2,426餘萬元(含中央補助款)。教育局表示，將持續挹注經費，逐年改善校園運動環境，維護學童及民眾使用安全，也提升社區運動風氣。

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