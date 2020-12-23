改善學習環境！臺中市完善校園電力設備 推動「班班有冷氣」

圖／臺中市政府 提供

因應近年全球暖化問題嚴重，夏季溫度節節攀升，教室悶熱嚴重影響學生學習效益，臺中市政府「雙管齊下」，不僅藉由校舍防水隔熱修繕、教室通風改善、安裝窗簾等方式持續改善夏季教室悶熱問題，更積極於107-109年超前部署編列2億元經費，協助本市學校裝設冷氣協助臺中市學校裝設冷氣，目前已完成3成教室裝設冷氣。另本市各民間團體及公廟等響應市府「清涼安心學習計畫」，已有138個民間團體協助捐贈冷氣經費予學校，捐贈金額合計新臺幣3,500餘萬元，讓學生得可在安心舒適環境下學習，大幅加速冷氣裝設進度。

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日前中央已宣布將全面裝設冷氣納入前瞻計畫補助項目，教育局配合中央辦理期程，規劃在111年夏天前全面完成公立高級中等以下學校電力系統改善及冷氣裝設，達到全面裝設冷氣的目標，讓學生在111年起的炎夏季節，能在舒適的環境中上課和學習。

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冷氣的使用將搭配建置能源管理系統，學校能有效管理各間教室冷氣使用現況，以冷氣用電之度數、耗能及碳排放等數據，進行能源教育並教導學生節能觀念。

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