全國首創！臺中市獎勵績優教師帶職帶薪全時進修
臺中持續建置智慧學習環境、推動科技教育，培養學生全球移動力，也重視校長、教師專業發展。為鼓勵教師進行專業領域分享、提供教師短期專業領域研究進修的機會，臺中市政府推動「獎勵績優市立中小學教師國內外全時進修研究實施計畫」，期許教師們安心再造、為教育深耕。
全國首創的「臺中市獎勵績優市立中小學教師國內外全時進修研究實施計畫」，參考大學教授任職七年可進修一年的概念，在108年4月臺中市教育前瞻發展會議中提出構思後，即委由前教育部國民教育署署長、臺北市立大學教授吳清山進行為期一年的研究，期間多次召開專家會議、全市交流會議，並再參採多名學者專家、校長及教師的建議後，將進修計畫拍板。
績優教師評選標準以教學創新成效、學生輔導成果及教學專業分享等三大面向為評選向度及指標，評選過程延請專家學者、家長、校長、教師及教育局等領域代表組成評選小組，並就報名者之優良服務表現、進修研究計畫、實地訪視及教師個別面談進行評分。
計畫將在110學年度提供6個教師名額，讓通過評選的中小學績優教師帶職帶薪進行一學期進修，再返回崗位後將經驗分享給教師同仁，深化老師們教學熱情與能力，希望藉由全國首創的計畫，激勵更多教師能找回教學熱情、活絡教育生態、促進專業分享、提升教育品質！
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