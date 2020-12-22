冬令祛寒正好食 新竹良品任意購

冬季寒意四起，二十四節慶中的「大雪」即將來到「冬至」，正是冬令進補的最佳時機，不論是透過食補、甜湯或是茶飲等方式，適合為寒冷冬季注入滿滿暖意，在滿足味蕾之際，同步為身心消除勞累，然具備多項優質產品的新竹良品更是寒冷冬季中的最佳選擇，現在直接在「新竹良品 縣上好禮」購物平台購買，任意搭配所喜歡的祛寒產品，不論是甜湯或是食補時所需的湯底、佐料等應有盡量，也有直接泡來喝的茶包，相信可為寒意的冬季來點更多不同以往的抗寒選項。

圖／新竹縣政府 提供

冬令食補多樣選 新竹美味暖心意冬至將至，最讓人期待的莫過於是吃湯圓及藥膳食補，為冬至湯圓來點新吃法，可使用新竹良品中的各式口味擂茶隨身包、杏仁粉、燒仙草即溶包或豆漿等做為湯底，亦可用蜂蜜所調製的蜂蜜水，來跳脫過往以糖水為基底的口感。在吃藥膳補身之際，亦可選用新竹良品的養生麵條麵線、紅麴或馬告香腸及烏魚子等來做搭配，在大啖食補養生的同時，透過不同菜餚搭配以添加新意感受，並為身心添增能量。

在飯後或空閒之餘，來杯熱呼呼的茶飲，將是溫暖身心的最佳選擇，新竹縣茶葉擁有全台最佳品質，而新竹良品的茶葉更是冬季中不可缺少的必備產品，不論紅茶、東方美人茶、烏龍茶、酸柑茶、檸檬茶或是普洱茶等各式茶品，應有盡有，就讓新竹良品的好茶，隨時為您驅寒並添增暖意。

圖／新竹縣政府 提供

在寒冷的冬季季節中，來鍋養生抗寒補品、來碗營養滿分甜湯、來杯溫心暖胃茶飲，讓疲憊倦怠一掃而空，並用宛如新生的身心迎接即將來到的新年，現在立即上「新竹良品 縣上好禮」網購平台選購，為來年更好的自己，添增補充滿滿的能量，讓新竹良品的優質產品陪伴您走這個寒意四起的冬季，時時刻刻溫暖著你的身心，為您加油鼓勵打氣。