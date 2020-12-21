精障治療挑戰大 兒少申訴管道應說明

「心口司與社家署要合作，才能給思覺失調患者完整的治療！」民進黨立委洪申翰21日質詢指出，思覺失調者在家庭與社區治療面，分由心口司與社家署負責，恐造成治療斷層，衛福部長陳時中說，未來會以人和家庭為中心設計服務；時代力量立委王婉諭則質疑，目前安置機構兒少申訴管道欠缺，社家署表示人權委員會可負責。

精障治療司署合作

「蔡總統就職演說曾提到，思覺失調症患不只是個人、家庭或政府的事，也不能推給醫療部門或個別法官。」洪申翰問，這是否應該落實的目標？陳時中稱是。洪問：修法準備到什麼階段？陳答：有些部分跟其他部門見解不太一樣，正在討論中；洪強調，各種社會事件仍持續發生，修法有急迫性，衛福部應該儘速推出修法版本。

洪申翰表示，僅針對個案殘補，社會整體還是會有風險。陳時中說，但個案還是要處理。洪問：精障者居家治療就不能做社區治療，怎麼做到跨司署合作？心口司跟社家署之間怎麼接軌？陳回應，應該是不會，現在是由同一個次長處理。洪強調，應該把社區的支持最大程度放進去。

陳時中強調，以前是以資源為中心設計各種服務，以後應該以人和家庭為中心，這是整體努力的目標。洪申翰問，能否在1個月內提出社政與衛政資源整合方案？陳表示，「1個月有點難，下個會期以前好嗎？」

兒少申訴管道模糊

王婉諭質詢指出，針對安置機構的替代性照顧，10年來社家署都沒有足夠的申訴管道，現在仍是由地方局處在處理，受理方式仍是本人申請，但很多未成年兒少缺乏電子產品等工具可申訴。社家署長簡慧娟表示，很多申訴窗口都是開放的，學校的電子資源應該都沒有限制。王表示，希望有獨立審查員來檢視服務狀況。

簡慧娟表示，目前在監察院的國家人權委員會，有類似獨立監察機制，也有對兒少權益做處理，要讓孩子們都知道有多元申訴管道，社家署會廣為宣導。王婉諭質疑，「如果連我都弄不清楚，執行的可能性令人堪憂。」

簡說，只要向人權委員會提出訴求，就會有監委去做調查。王強調，「這我們都支持，但請不要只講一個大方向，執行面請儘快提供。」

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