北桃水肥大戰明天王見王 鄭文燦：合作不變

北北桃園掀起水肥大戰之後，台北市柯文哲、桃園市長鄭文燦明天見面談水肥，鄭文燦今天上午表示，水肥及其他廢棄物問題不需打口水仗或政治化，桃園水肥1天產量100多噸，大部分送到新竹、少部分送到迪化汙水廠處理，且是民間業者自行與迪化廠簽約進廠，明天北台灣治理平台與柯見面，就是要解決共同面對的問題，「合作不變」。

最近台北、桃園因為水肥處理大戰，相互隔空喊話，鄭文燦明天將在北台灣治理平台與柯文哲見面，媒體問及2人見面是否尷尬? 鄭文燦受訪認為，2人見面不會尷尬，明天北台灣治理平台出席首長或副首長的態度合作不變，不會演變水肥大戰。

鄭文燦說，桃園水肥1天產量100多公噸，龜山水資源中心處理50 公噸、桃科汙水廠處理10公噸，大部分送到新竹處理，少部分送到迪化汙水廠處理，占迪化汙水廠1天400噸的處理量非常少，明年6月觀音生質中心運轉，桃園就可自行處理全部水肥。

桃園是台灣處理廢棄物最重要的城市，不論生活廢棄物、水肥汙泥、廢燈管、廢輪胎、廢寶特瓶及廢鐵、廢紙等都是在桃園處理，其他環保事業廢棄物桃園處理不計其數，包括台北市初估24萬公噸、新北58公噸，雙北廚餘大部分由桃園消化，廢清法精神應站在跨縣市合作，不同城市相互合作、互惠立場解決問題最重要。