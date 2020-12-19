將接掌全律會 陳彥希：讓律師成為有價值行業

中央社 / 台北19日電

因應律師法修正，律師全聯會將於民國110年元旦更名為全國律師聯合會（全律會）。首屆全律會理事長當選人陳彥希今天說，希望讓律師成為受人敬重、有價值的行業。

中華民國律師公會全國聯合會（全聯會）即將更名為全國律師聯合會（全律會），律師陳彥希在8月間的選舉中當選首屆全律會理事長，他今天應邀出席全聯會活動時，作出上述表示。

現任全聯會理事長林瑞成表示，全聯會將於31日移交給全律會，希望各地律師公會支持全律會，全國律師的未來只有「團結」2字，希望在陳彥希的領導下，能為律師界開創新局。

陳彥希則表示，全聯會表現有目共睹，未來將在全聯會的基礎上向前努力，也希望全聯會的前輩能夠不斷給予指導、鼓勵，讓律師成為受人敬重、有價值的行業。

陳彥希受訪時則說，目前組織改造進度順利，上任後將儘速召開會員代表大會通過全律會章程；為因應世界局勢與科技，全律會也研議增設處理數位交易、自動駕駛責任釐清等新興法律議題的委員會。

陳彥希指出，未來全律會工作重點還包括加強與立法、行政機關的溝通與服務。他說，立委負責反映民意，而整個司法系統與人民最接近的就是律師，希望能夠增強與立法機關的互動並貢獻法律專業，讓立法品質更好。

他說，未來律師也應主動協助行政機關，藉由律師帶進人民的想法，告訴官員人民的感受，讓行政機關立法、施政時有不同的考量而更為周延，同時也能促進行政效率。

律師

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