42名莫斯科古典芭蕾舞團團員晚上離台

來台等候演出的莫斯科古典芭蕾舞團，由於有8名團員在採檢後確診新冠肺炎，主辦單位宣布取消全部演出場次，有44名團員在今天先後搭機離台，提前結束在台行程，其中42名團員搭乘晚間10時05分的土耳其航空班機先飛往伊斯坦堡後，再轉機返回俄羅斯，團員們抵達桃園機場後，由機場公司安排專用報到櫃台、專用廁所及專用出境入口避免與其他旅客接觸，部分團員在入關前還揮手向工作人員道別。

42名團員傍晚搭乘兩輛專用巴士抵達桃園機場後，都依規定戴口罩，並由檢疫人員、航警及機場保全帶隊進入航廈，航空公司也安排專櫃為團員辦理報到手續，一行人也經由專用通道前往出境入口，通關後前往專用候機室停留，並由航空公司安排先登機，避免與其他乘客接觸。

雖然機場各單位繃緊神經全力防疫，採訪的媒體記者也被要求保持距離盡量用長鏡頭遠距離拍攝，俄羅斯代表處人員也透過疾管署表達，團員心理壓力過大不希望受訪，但是不少團員們還在過程中自拍，並在準備通關出境時向工作人員揮手致意，結束這趟充滿意外的台灣行程。