臺中市打造育兒宜居城，推動公幼倍增計畫獲中央肯定

臺中市長盧秀燕提出「公幼倍增計畫」，協助年輕家庭的育兒照養。 圖／臺中市政府 提供

打造孩子的未來 刷新臺中的希望「友善育兒的預算，不能省！4年內要讓臺中市公立幼兒園數量倍增。」市長盧秀燕為打造臺中成為育兒宜居城，提出「公幼倍增計畫」，以媽媽的心情考量家長心聲，強調「壯有所用，幼有所長」，協助年輕家庭的育兒照養，讓市民敢生能養、安心顧事業、拼經濟，讓市民無後顧之憂。

臺中市「公幼倍增計畫」執行後，增班不僅達標更獲中央肯定，讓市民敢生能養、無後顧之憂。 圖／臺中市政府 提供

從以往公幼數量谷底翻轉爬升 落實照顧市民過去，臺中市的公立幼兒園數量偏少，盧秀燕市長上任以來，深刻檢討，率領教育局研討從速解決問題，宣示：「市府歲收雖然有限，仍會盡力籌措財源，就算再窮也要落實公托公幼倍增，照顧市民！」

為確保公共化教保服務的擴增區域能符合家長就托需求，市府每年持續檢視各行政區幼兒園供需情形，在公共化教保供給量不足4成的區域優先增設，減輕家長育兒經濟負擔，並以各行政區域需求性、幼生人口數量，均衡規劃公共化幼兒園設置地點，提高幼生就讀機會。公幼倍增計畫採取公立幼兒園、非營利幼兒園同步並進的方式，規劃4年內（108-111年度）增設公共化幼兒園180班。

臺中市「公幼倍增計畫」多管齊下，步步穩紮穩打向前走。檢視階段成果，臺中市108學年度共增設41班，增班不僅達標更獲中央頒發獎勵金新臺幣300萬元肯定；109學年度再增設90班，其中包含公立幼兒園33班，非營利幼兒園則是新設57班，分別落在南屯區豐樂、東區東英及東峰、南區樹德、北屯區廍子與陳平、太平區建平與育賢、潭子區潭陽，多數與公益法人、大學幼教系合作，提供公共化教保服務量累計2,482人，不僅在園數與班級數創下歷年新高，市府也將持續提高區域公共化教保服務比率，逐步往校校有幼兒園的目標前進。

透過公幼倍增，將臺中市形塑為育兒友善的暖心宜居城市。 圖／臺中市政府 提供

盧秀燕市長表示「以往滯礙不前的難題，為了百年教育大計，也為了回應市民、家長的實際需求，我將全心全意溝通，合理解決」。目前公幼倍增已完成既定目標值73%，接下來的2年就會更加順暢推進，因此，持續盤點適當空間，達成公幼倍增、減輕家長育兒負擔的目標，要紮實、堅定的步步前進，將臺中市形塑為育兒友善的暖心宜居城市。

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