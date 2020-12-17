2020台北國際食品展／「中美洲館」嚴選特色食材 EAT起嚐鮮趣！

2020年台北國際食品展將於12月17日至20日在南港展覽館一館舉行，中美洲經貿辦事處與貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜駐臺大使館共同推出「中美洲館」，邀請數十家臺灣進口商參展，精選當地特色食材，讓臺灣民眾不出國也能一嚐中美洲的獨特美味！

近年來中美洲農漁牧業產品廣獲國際市場歡迎，其中尤以咖啡、海鮮與肉類等為最大宗輸臺商品，高品質及供貨穩定受國內進口商青睞，再加上我國與瓜、宏、尼3友邦簽有自由貿易協定，互享諸多免關稅優惠，臺灣進口商趁勢採購物美價優的產品並回饋國內消費者，市佔成績亮眼。

優質海鮮在臺獨占鰲頭

精良的魚蝦養殖及加工技術，中美洲水產品質深獲國內進口商與消費者信賴。根據2019年海關統計數字顯示，國內進口自瓜、宏、尼的冷凍白蝦超過總量的七成，其中宏國長期位居臺灣進口白蝦的最大來源國、尼國居次；另外，3國銷臺的龍蝦市佔近五成，79%的進口海參產自尼國。

低脂牛肉「食」在美味

瓜、宏、尼均為國際知名的牛肉生產國，牛隻多為天然放牧的草飼牛，肉質甜美且具低脂、低膽固醇的特性，在健康飲食風潮下成為國內進口商首選，尤其國民美食「牛肉麵」所使用的牛腩與牛腱，更超過兩成為友邦生產，許多高檔餐廳及牛排館亦應消費者要求，擴大引進不同部位與等級的中美洲鮮嫩牛肉。

咖啡與可可飄香全臺

瓜、宏、尼生產的多元風味咖啡不但風靡全球，近年進口來自這3國的咖啡金額更佔年度總額的兩成，也就是全臺每5杯咖啡就有1杯來自中美洲友邦！全球可可主要產區之一的貝里斯，在擁有培育可可的理想氣候及有機栽種雙重優勢下，風味備受肯定，本次展場中民眾也有機會品嚐貝國優質可可的好滋味。

眾多潛力食品搶攻市場

除咖啡、海鮮與肉品外，今年「中美洲館」還將展出：辣醬、甜瓜、夏威夷果、黑檸檬、蘭姆酒等產品。貝里斯國寶級辣椒醬Marie Sharp's，採用燈籠椒搭配多種蔬果調製成不同口味，已成為全球最受好評的辣醬之一；瓜地馬拉出產的夏威夷果滑嫩可口且具獨特奶油香，頗受消費者喜愛，近期更研發出巧克力、辣椒等各式風味，商機可期。

「2020台北國際食品展-中美洲館（攤位 # J0304）」嚴選中美洲多元食材，展期間主題館亦將舉辦多場美食品嚐會，由各國廠商推介參展產品，並邀請廚師現場烹煮牛肉、白蝦等多樣料理；另在國家館亦提供多項產品優惠，以及中美洲美食挑戰賽活動，廠商民眾不要忘了一起來嚐鮮！

「2020台北國際食品展」中美洲館

時間：2020年12月17日~20日 10:00 ~ 18:00

地點：台北南港展覽館1F（攤位J0304）