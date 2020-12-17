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2020台北國際食品展／「中美洲館」嚴選特色食材 EAT起嚐鮮趣！

聯合新聞網 / 台北訊
瓜地馬拉駐臺大使葛梅斯(左4)、尼加拉瓜駐臺大使李蜜娜(右3)、宏都拉斯駐臺參事卡洛思(左3)、貝里斯駐臺大使館代辦黃凱(右2)、外交部拉丁美洲及加勒比海司大使謝妙宏(右4)、北美司司長徐佑典(左2)、國經司副司長邱陳煜(右1)及中美洲經貿辦事處主任廖鴻達(左1)共同為中美洲館揭開活動序幕。 圖／中美洲經貿辦事處提供
瓜地馬拉駐臺大使葛梅斯(左4)、尼加拉瓜駐臺大使李蜜娜(右3)、宏都拉斯駐臺參事卡洛思(左3)、貝里斯駐臺大使館代辦黃凱(右2)、外交部拉丁美洲及加勒比海司大使謝妙宏(右4)、北美司司長徐佑典(左2)、國經司副司長邱陳煜(右1)及中美洲經貿辦事處主任廖鴻達(左1)共同為中美洲館揭開活動序幕。 圖／中美洲經貿辦事處提供

2020年台北國際食品展將於12月17日至20日在南港展覽館一館舉行，中美洲經貿辦事處與貝里斯瓜地馬拉宏都拉斯尼加拉瓜駐臺大使館共同推出「中美洲館」，邀請數十家臺灣進口商參展，精選當地特色食材，讓臺灣民眾不出國也能一嚐中美洲的獨特美味！

近年來中美洲農漁牧業產品廣獲國際市場歡迎，其中尤以咖啡海鮮與肉類等為最大宗輸臺商品，高品質及供貨穩定受國內進口商青睞，再加上我國與瓜、宏、尼3友邦簽有自由貿易協定，互享諸多免關稅優惠，臺灣進口商趁勢採購物美價優的產品並回饋國內消費者，市佔成績亮眼。

優質海鮮在臺獨占鰲頭

精良的魚蝦養殖及加工技術，中美洲水產品質深獲國內進口商與消費者信賴。根據2019年海關統計數字顯示，國內進口自瓜、宏、尼的冷凍白蝦超過總量的七成，其中宏國長期位居臺灣進口白蝦的最大來源國、尼國居次；另外，3國銷臺的龍蝦市佔近五成，79%的進口海參產自尼國。

低脂牛肉「食」在美味

瓜、宏、尼均為國際知名的牛肉生產國，牛隻多為天然放牧的草飼牛，肉質甜美且具低脂、低膽固醇的特性，在健康飲食風潮下成為國內進口商首選，尤其國民美食「牛肉麵」所使用的牛腩與牛腱，更超過兩成為友邦生產，許多高檔餐廳及牛排館亦應消費者要求，擴大引進不同部位與等級的中美洲鮮嫩牛肉。

咖啡與可可飄香全臺

瓜、宏、尼生產的多元風味咖啡不但風靡全球，近年進口來自這3國的咖啡金額更佔年度總額的兩成，也就是全臺每5杯咖啡就有1杯來自中美洲友邦！全球可可主要產區之一的貝里斯，在擁有培育可可的理想氣候及有機栽種雙重優勢下，風味備受肯定，本次展場中民眾也有機會品嚐貝國優質可可的好滋味。

眾多潛力食品搶攻市場

除咖啡、海鮮與肉品外，今年「中美洲館」還將展出：辣醬、甜瓜、夏威夷果、黑檸檬、蘭姆酒等產品。貝里斯國寶級辣椒醬Marie Sharp's，採用燈籠椒搭配多種蔬果調製成不同口味，已成為全球最受好評的辣醬之一；瓜地馬拉出產的夏威夷果滑嫩可口且具獨特奶油香，頗受消費者喜愛，近期更研發出巧克力、辣椒等各式風味，商機可期。

「2020台北國際食品展-中美洲館（攤位 # J0304）」嚴選中美洲多元食材，展期間主題館亦將舉辦多場美食品嚐會，由各國廠商推介參展產品，並邀請廚師現場烹煮牛肉、白蝦等多樣料理；另在國家館亦提供多項產品優惠，以及中美洲美食挑戰賽活動，廠商民眾不要忘了一起來嚐鮮！

「2020台北國際食品展」中美洲館

時間：2020年12月17日~20日 10:00 ~ 18:00

地點：台北南港展覽館1F（攤位J0304）

中美洲國民開胃菜-海鮮沙拉_Ceviche。 圖／中美洲經貿辦事處提供
中美洲國民開胃菜-海鮮沙拉_Ceviche。 圖／中美洲經貿辦事處提供

咖啡 可可 海鮮 貝里斯 瓜地馬拉 宏都拉斯 尼加拉瓜 自由貿易

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