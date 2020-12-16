撤銷假釋規定部分違憲 法務部：已審查1013案

大法官做出釋字第796號解釋，宣告撤銷假釋規定部分違憲。法務部長蔡清祥今天表示，釋憲後已主動審查1013案，釋放56人，預計明天會完成剩餘的146案審查工作。

立法院司法及法制委員會今天審查法務部相關預算，蔡清祥面對立委詢問撤銷假釋程序時，做出以上表示。

刑法第78條第1項規定，假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑之宣告者，於判決確定後6月以內，撤銷其假釋。

司法院大法官11月6日做出釋字第796號解釋，刑法規定假釋中故意犯罪，受有期徒刑以上之罪，不分假釋人是否受緩刑或6月以下徒刑均撤銷假釋，此範圍內抵觸憲法比例等原則，即日起失效。法務部隨後開會審查，撤銷部分回籠受刑人的「撤銷假釋處分」。

蔡清祥今天說，釋憲出爐後已主動檢討1159案，審查完1013案，釋放56人，連同法院裁定釋放的12人，目前因應釋憲已釋放68人；法務部已排定明天再開審查會，可望將剩餘146案處理完畢。

另方面，民進黨立委劉世芳認為，矯正署編列預算打算到香港考察智慧監獄，但現在關押在香港監獄的都是國際人權組織在乎的人，認為矯正署此風不可長；矯正署長黃俊棠則表示，人權部分絕對不會參考，主要是參考科技發展。