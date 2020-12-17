【未來臺北4】打造友善生養城市 臺北市托幼扶老做市民後盾

編按：受到新冠肺炎疫情影響，2020年對全球而言是特別的一年，對臺北市而言更是別具意義，今年是臺北市設市100周年，也是柯文哲市長上任的第六年。面對後疫情的新常態，臺北市政府推出《未來臺北》系列專題，邀請市府團隊分享這六年來臺北市改變的點點滴滴並展望臺北的未來。本篇分享的主題是「托幼扶老」。

一個城市居住是否幸福，讓長者安老、讓幼者無憂的「扶老和托幼」政策絕對是關鍵。臺北市政府秘書長陳志銘表示，市長柯文哲考量長遠社福政策效益及有限資源規劃，將重陽禮金預算做長期社福投資，就是著眼於長者健康安老的長程規劃，這需要遠見，更需要勇氣。

面對少子化及年輕世代低薪、雙薪，造成育兒家庭的照顧壓力，臺北市近年更持續投注相關資源規劃育兒政策措施，為每個育兒家庭提供多元照顧服務模式。

臺北市政府社會局長周榆修指出，北市老人福利預算逐年增加。 圖／吳佳瑾 攝影

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北市府社會局長周榆修指出，柯文哲任內採取重陽禮金排富措施，但北市老人福利預算卻仍逐年增加，2015年約37億元，至2018年約44億元，2019年已增加約為49億元，2020年編列52.8億元。

北市府亦持續規劃執行老人福利設施與措施，2020年較2015年預算增編包括：老人福利佈點增編約10.9億元、社區照顧關懷據點增編約2.7億元、老人健保費補助增編5.6億元、乘車補助增編約6.1億元，並擴大敬老悠遊卡使用範圍，預算由2015年6.4億元至2020年12.7億元。

除經濟補助外，北市府也重視社會福利服務的提供，例如社區照顧關懷據點提供長者多元的學習課程。 圖／臺北市政府 提供

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少子化及年輕世代低薪、雙薪，造成育兒家庭的照顧壓力。周榆修說，除經濟補助外，北市府也重視福利服務的提供，推動多元照顧服務模式，三大友善育兒政策主軸併同規劃：

措施一》持續擴充公共托育服務量能，落實托育社區化

透過公辦民營托嬰中心(大公托)，及社區公共托育家園(小家園)等多元托育服務模式，擴充公共化服務量能。從2014年的13處(收托540人)，至2020年已增加至75處(收托1546人)。2020年家外送托率已達21%，總托育供給量已達25%。

措施二》經濟補助，減輕家長育兒經濟負擔

透過托育補助政策誘因及平價凍漲機制，達到擴大托育服務量能、減輕家長托育負擔、增加友善合作托育機構及保母收托率三贏目標。北市率先於2019年9月推動「2-3歲加碼補助」，2至3歲兒童就托於公共及準公共化托嬰中心、保母皆可延續北市原有發放的托育補助，讓補助不中斷，中央也於2020年1月跟進延伸補助。

為解決少子化問題，北市府強化友善育兒政策，除了生育獎勵金之外，亦包括有5歲以下育兒津貼等多元補助，北市家長每月實際托育負擔為5,500元/月至12,000元/月。此外，北市府持續擴建公共托嬰設施，輔以推動準公共化新制，預計2025年北市公托設施累計設置達106處，公共托育供給可增長至2,180人。

在北市滿2至4歲的孩童就讀私立幼兒園，每學期補助13,660元，108學年度補助人數計30,194人；5歲就讀公私立幼兒園的孩童，依家戶所得每學期補助2,543元至12,543元，108學年度補助人數計30,367人。

措施三》家庭支持，創造友善的育兒環境

北市共設置13間親子館、1間嬰幼兒物資交流中心及11家育兒友善園，專業人員也可提供教養知識與育兒資訊的交流，讓照顧者有喘息機會。

為解決少子化問題，北市府友善育兒政策未來將持續強化。 圖／臺北市政府 提供

公私協力、守護生命 建構社會安全網

不讓小燈泡遺憾再次發生，北市優先建立起社會安全網，周榆修說明，近年成果包含建立三級溝通合作平台，主動篩選關懷，建立預防機制；另落實局處服務整合，執行跨域合作模式，解決多重問題，例如首創24小時精神科諮詢專線協助警消社區護送就醫、訂定「臺北市社區囤積行為者處理原則」等。

社會安全網需要全民參與，透過與社區里鄰合作能建立更積極的預防機制，市府積極在社區推廣簡易助人技巧三部曲「主動開口問，安靜耐心聽，熱心資源連」，鼓勵市民雞婆一點，助人也助己。

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