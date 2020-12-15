北榮萬人血清調查曝光 學者：指揮中心應鼓勵學者研究

國內疫情控制得宜，但多次出現輸出病例，彰化縣衛生局與台大公衛學院「萬人檢測計畫」顯示，陽性率為萬分之八點三，因涉及倫理審查爭議而未能更新；等到台北榮總在國際知名期刊發表研究報告，國內才有真正的萬人血清學調查結果。學者認為，結果或許不能直接回推全台，但建議國內能多點相關研究協助防疫。

「北榮研究團隊認真調查，令人欣慰。」前疾管局副局長施文儀說，不論是北榮或彰化與台大公衛所做的研究，都是台灣現在缺乏的資料，指揮中心應多支持鼓勵學者做研究；如果各縣市、多家醫院均主動調查，或許可帶來更完整的疫情真相，作為中央防疫團隊重要關鍵資訊。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，此研究所用的兩個檢驗方法均具備可信度及正確性，偽陽性機率不到百分之一。不過，以一個醫院測試結果回推台灣潛在感染人數，恐有偏差和誤解。

中央研究院生醫所兼任研究員何美鄉表示，世界各國疫情最早都是發生在都會區，但感染情況有地區差異，台北市人口密集，北榮調查結果為抗體陽性率萬分之五，只能用來估算台北市抗體的人數，不建議回推到全台，因為非都會區、偏遠地區狀況肯定不同。

何美鄉強調，「感染不等於疾病」，新冠病毒傳播速度很快，重症率不高，社區中有潛在曾經感染過的人很正常，且台灣民眾防疫工作做得不錯，感染傳播鏈被阻斷，即便沒有阻斷，也是零星的無症狀或輕症，沒有構成群聚。可惜的是這篇研究未能分析抗體陽性者及與其同住者，今年是否有出國旅遊史，無法釐清這些人是境外移入或在社區中感染。