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台北榮總萬人血清調查 估全台1萬1800人有抗體

聯合報 / 記者邱宜君/台北即時報導
台灣新冠肺炎無症狀感染者的比率和盛行率，不再是未知數。台北榮總病理檢驗部完成萬人血清學調查，找到11人帶有抗體，成果於10月發表於醫學期刊《刺胳針區域健康－西太平洋》。本報資料照片
台灣新冠肺炎無症狀感染者的比率和盛行率，不再是未知數。台北榮總病理檢驗部完成萬人血清學調查，找到11人帶有抗體，成果於10月發表於醫學期刊《刺胳針區域健康－西太平洋》。本報資料照片

台灣新冠肺炎無症狀感染者的比率和盛行率，不再是未知數。北榮病理檢驗部完成萬人血清學調查，找到十一人帶有抗體，推算台灣整體血清抗體陽性率僅萬分之五，約一萬一千八百名國人可能已有抗體，該項成果於十月發表於醫學期刊《刺胳針區域健康－西太平洋》。

 中央流行疫情指揮中心表示，北榮研究方法應已去除其他病毒交叉反應的誤差，但無法確認抗體陽性者是否為確診者或有旅遊史，不建議貿然回推到社區或全國。

北榮分別於五月、七月各檢測分析一周門診、急診廿歲以上民眾的剩餘血液檢體，七月採檢前一周剛好是端午四天連假，共檢驗一萬四千七百六十五個血液檢體，男女各半，九成來自門診。結果發現，五月找到七人、七月找到四人，共十一人血清抗體陽性，七男、四女。

進一步分析年齡層，四人是六十到六十九歲，兩人九十歲以上，卅幾歲、四十幾歲、五十幾歲、七十幾歲、八十幾歲各一人，整體血清抗體陽性率為萬分之七。由於受測者年齡分布不均，八成為五十歲以上，研究人員以台灣人口比例進行校正，推估台灣整體血清抗體陽性率為萬分之五。

研究人員分析時序變化，六十歲以下年輕族群，在端午連假後血清抗體陽性率下降，年長者連假後陽性率從萬分之一點五增加到萬分之二點八，但變化未達顯著。

如以萬分之五陽性率推估，台灣可能有一萬一千八百人帶有新冠病毒抗體，為當時確診人數的廿四倍。研究強調，北榮是位於人口密集都市、高達兩千六百床的醫學中心，所估算之陽性率應不會低於台灣整體的血清抗體陽性率，但已遠低於其他國家，且四天連假未帶來顯著變化，顯示台灣防疫措施恰當且有效。

指揮中心發言人莊人祥閱讀研究後表示，研究採用兩個檢驗方法雙重確認，應可排除其他病毒的抗體交叉反應，但討論結果時，應該更謹慎，因為無法確認抗體陽性者是否為確診者、從國外回來，或是曾因接觸確診者而接受隔離檢疫；此外，醫學中心就醫民眾採檢結果，也不能貿然回推到所在的社區或全台灣。

連假 新冠肺炎

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