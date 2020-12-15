解決群募平台爭議 盼成立主管機關

「群募平台爭議四起，應成立主管機關！」立委林楚茵、賴瑞隆15日舉辦「如何建立募資平台及網購消費爭議處理機制」公聽會，指出出貨延遲等募資平台常見爭議，邀請業者報告爭議處理機制，並請法務局分享案例，指出目前募資平台沒有主管機關，期望未來成立一個群募單一窗口的機關，讓新創產業不受爭議影響。

建立爭議處理機制

針對平台大量爭議，嘖嘖集資（zeczec）平台共同創辦人徐震表示，因團隊規模不大，客服回應較慢，對於已習慣完整電商服務的消費者而言，自然會擔心無法得到妥善處理，以及提案人開發產品或執行過程有延遲，就會更令民眾著急，進而產生爭議；對於爭議處理，嘖嘖除了提供提案團隊聯絡資訊，也會持續彙整相關資訊，請提案人於提案頁面公告更新進度。

「嘖嘖平台為集資平台，並不是電商。」徐震表示，嘖嘖平台為刊登平台，負責代收款項及交付代收款項，並非實際經銷角色，而是提供提案者和贊助者一個交流平台，若提案者與贊助者間的專案成立，嘖嘖會就集資總額收取8%網路空間租用費；若贊助者想要撤銷贊助，嘖嘖客服會協助退款，專案結束前也會循原管道退款，專案結束後則提供提案人資訊給贊助者。

針對平台爭議處理，昂圖公司（flying V）執行長鄭光廷表示，在提案者方面，會先確認提案者身分，須具備相關營業執照和證書，同時要提供電話、信箱等聯絡資訊；在內容審查方面，會先排除不得在網路販售的商品，以及是否侵犯別人的智慧財產權，提交內容後，也會有專案說明、提案介紹影片及專案時程與目標；在風險與承諾方面，會提供贊助者可能遇到的風險變數資訊，以供判斷。

成立平台主管機關

台北市政府法務局消保官龔千雅指出，群眾募資分成捐獻型、回饋型，其中回饋型占大多數，贊助人都對商品抱有期待，可能因期待與成果有落差而衍生爭議，並指出爭議主要在募集成功之後。

以嘖嘖平台募資的遠智創新為例，全球首創 ThunderBolt 3 極速磁吸連接器的提案獲得1202人贊助，但因出貨延遲引發很多爭議，後續有700餘人順利出貨，300餘人退款，130餘人仍有消費爭議。

「希望未來平台能清楚揭示提案人的資訊、商品資訊，以及告知研發量產的風險給消費者。」龔千雅提醒消費者，群眾募資案有商品研發量產不如預期、引進國內不順利與退款不易的風險，消費者交易前務必審慎評估，以免權益受損。

立委林楚茵亦指出，目前募資平台沒有一個主管機關，以致消保官、消保處等都是處理後續爭議，其實還需要前期輔導或揭示相關資訊，期望未來數位發展部能成立一個群眾募資單一窗口的機關，協助保護贊助者，也讓募資平台不致因爭議或法規不足，影響新創產業的發展。

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