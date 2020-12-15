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110聽語障簡訊報案 警署：16日起免費

中央社 / 台北15日電

為便利瘖啞人士報案，全國22個地方政府警察局自7年前起設置簡訊報案專線，但須收費。警政署今天說，經協調5大電信業者，民眾明天起撥打110聽語障人士簡訊報案專線免付費。

警政署今天發布新聞稿表示，為便利瘖啞人士報案，自民國102年起，在全國22個地方政府警察局設置簡訊報案專線，但當初建置時，未比照110電話報案免收簡訊費用；近期接獲身障團體及民間社團反映，簡訊報案應比照110電話免付費。

為更符合民眾需要，警政署說，經協請國家通訊傳播委員會邀集5大電信業者會商，包括中華電信、亞太電信、台灣大哥大、台灣之星及遠傳電信等，說明簡訊報案等同110電話報案，協調業者基於企業社會責任及公益精神，免收相關簡訊費用，並獲允諾支持。

警政署說，自今年12月16日起，民眾撥打110聽語障人士簡訊報案專線免付費。

警政署表示，目前除110電話報案外，民眾還可利用視訊或簡訊方式報案，盼提供多元報案管道，維護民眾人身安全。

警察 身障

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