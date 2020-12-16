「優遊臺中學」假日學堂 翻轉學生對上課的想像

優遊臺中學，翻轉學生們對於「上課=苦差事」的印象。 圖／臺中市政府 提供

秉持自發、互動、創造共好理念 幫助學子探索志趣「你選修的課，好玩嗎？」「你這星期要修什麼課？」在臺中市，從國三生到高中生之間，爆發了新的熱門話題，這不是補習或才藝課，而是學生們自動自發報名參加的「優遊臺中學」假日學堂。

乍聽之下，假日還去上課，似乎很難想像學生會有意願。但事實上，自從臺中市政府教育局於105學年首創全國推動「優遊臺中學」以來，便口碑傳開，有趣、免費學到了一直以來渴望的課程，絕佳的體驗翻轉了學生們對於「上課=苦差事」的想像，連鄰近的彰化、南投、苗栗的學生都深表興趣，願意假日自行解決交通問題，到臺中市修課。

優遊臺中學的課程包羅萬象，希望學生藉由學習增進知識，進而實踐力行。 圖／臺中市政府 提供

健康照護、理財課程 報名「秒殺」人氣高臺中市政府教育局長楊振昇表示：「優遊臺中學鏈結臺中市社教館院、高中、大學，共享師資、設備、課程多方面資源，讓學生可以依照興趣，提早體驗高中與大學階段的課程，探索未來就學與職涯的方向。」

由於優遊臺中學大受歡迎，投入的單位也更加多元，109學年擴展到國立自然科學博物館、國立臺灣美術館、國立公共資訊圖書館、臺中市纖維工藝博物館及豐原漆藝館5個社教館院，以及11所大學及35所高中職學校，共協力提供88門、92堂課，內容涵蓋18學群，有助建構學習脈絡，豐富學習場域與歷程。

優遊臺中學跨校選修課程內容包羅萬象，涵括科學、科技、人文、史地、藝術、設計行銷、戶外活動、國際教育、跨領域與地方特色，藉由踏查、探究、體驗、實作方式，整合學生的知識、能力和態度，進而實踐力行，為鼓勵學生選修，養成終身學習的習慣，只要學生每學期修習達18小時，就由教育局核發研習證書，上學年共有116位學生取得證書。

優遊臺中學的課程包羅萬象，涵括科學、科技、人文、史地、藝術、設計行銷、戶外活動、國際教育、跨領域與地方特色。 圖／臺中市政府 提供

什麼課程報名「秒殺」、人氣最高？忠明高中教務處主任陳建銘分享道：「有不少課程超過百人報名，例如弘光科大醫學工程初體驗，靜宜大學會計VS.遊戲好好玩、中臺科大健康一體心體驗、東海大學冰淇淋的理化原理與實作、臺中女中金融理財之現金流桌遊體驗、臺中教育大學在地國際文化之旅等。」由此可見學生懂得學習照顧自己、務實理財，也追求美化心靈、提升自我形象。

忠明高中江紹瑜老師則表示，很開心看見學生在「文學中的臺中地景」課中，展現對老建築之美的欣賞。此外忠明的學生也開心分享，優遊臺中學的教學方法打破僵化思維，很活潑，讓人眼界大開，感覺生活很充實，真希望全國的學生都能像他們一樣親身體會：「我的人生，我做主！」

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