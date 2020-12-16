【未來臺北3】3年16億發展智慧教育 臺北教育力躍升亞太第一

文 / 張念慈

編按：受到新冠肺炎疫情影響，2020年對全球而言是特別的一年，對臺北市而言更是別具意義，今年是臺北市設市100周年，也是柯文哲市長上任的第六年。面對後疫情的新常態，臺北市政府推出《未來臺北》系列專題，邀請市府團隊分享這六年來臺北市改變的點點滴滴並展望臺北的未來。本篇分享的主題是「智慧教育」。

教育浪潮翻轉，提供學生多元獲取知識的渠道，是全球教育邁向創新的關鍵。臺北市政府在多年努力下，教育力表現屢獲國際教育評比與競賽滿分肯定，摘下無數大獎。穩定扎實的根基，讓疫情期間的數位學習成果，成為全臺典範。

北市用心投入智慧教育
臺北市政府秘書長陳志銘表示，數位自主學習是世界潮流，北市府推動智慧校園4.0，多年來在「智慧學習」、「智慧社群」、「智慧行政」、「智慧保健」、「智慧綠能」等方面都用心投入，讓學生學習管道更多元，生活更便利。

這次疫情也加速了校園數位基礎建設的推動，包括臺北酷課雲、親師生平台等，都讓北市府平常的準備派上用場，北市也透過分享智慧教育經驗，盼讓全台共享和參與智慧教育的成果。

臺北市政府教育局長曾燦金表示，疫情期間北市的數位學習成果，成為全臺典範。 圖／吳佳瑾 攝影
臺北市政府教育局長曾燦金表示，疫情期間北市的數位學習成果，成為全臺典範。 圖／吳佳瑾 攝影

行動學習 智慧教學 成果卓越

北市府教育局長曾燦金指出，近3年市府投入約16億經費發展智慧教育，教育局「學習無界限—全方位智慧教育在臺北」、「學習無界線—臺北酷課網路學校」計畫，分別在2019-2020年由國際數據資訊有限公司(簡稱IDC)公布，獲亞太區最佳智慧城市「教育類」大獎，為臺灣歷年來唯一在教育類連續二年獲獎城市。

此外，英國《經濟學人智庫》針對全球140個城市綜合評比，2019、2020年將北市在宜居城市之教育評比滿分，與國外著名城市比肩（如倫敦、東京、新加坡等），更力壓北京(83.3分)及上海(75分)；天下雜誌2018、2019、2020年幸福城市大調查「文教力」，以及遠見雜誌2018、2019、2020縣市總體競爭力「教育與文化項目」，北市都蟬聯冠軍。

智慧輔助學習

曾燦金指出，智慧輔助學習落實在各個教育現場，包括小學到國中的實驗教育；運用大學策略聯盟投入學習，開啟高中職學生智慧深化學習的「微課程」，以及產學合作的技職教育，照顧每個不同階段的孩子。

例如，民族實中「基礎程式設計」結合高師大FabLab自造中心的arduino開發板，學生使用類scratch開發環境，透過情境問題引導學生進行程式模擬訓練。「微課程」2020年共開68門課程，約2千名學生參加，和國內頂尖大學接軌。

臺北市2018年起搭配前瞻計畫預算，投入近16億元，升級智慧校園基礎建設。 圖／臺北市政府 提供
臺北市2018年起搭配前瞻計畫預算，投入近16億元，升級智慧校園基礎建設。 圖／臺北市政府 提供

智慧校園基礎建設積極布建

臺北市升級智慧校園基礎建設，2018年起搭配前瞻計畫預算投入近16億元，於全市236校佈建高速光纖網路、班班獨立無線分享器，以及6,036間智慧未來教室，其中3,765間導入85吋觸控螢幕，補助國小三年級至高中二年級各校教育載具計6萬9,140臺，讓學生課堂中一人一載具學習。

北市亦重視發展軟體服務，2016年即發展「臺北酷課雲」線上互動學習平臺，至2020年已與13縣市簽署「線上教學資源合作備忘錄」，有10縣市、36所高中在酷課OnO上開設線上選修課程，是全國唯一高中線上選修課程。

除遠距教學及學習歷程檔案系統外，臺北酷課雲未來將新增親師生學習整合平臺功能，提供教學、學習、行政管理、校園生活、活動競賽、親子頻道、社群互動、第三方服務等8大面向服務，並新增家長角色，親師生學習整合平臺預計2021年3月測試上線，2021年9月正式逐步開放相關功能，讓家長第一時間掌握學生學習與在校生活。

北一女建構校園數位生態圈，包括智慧校園點餐等5大系統，讓臺北市智慧校園4.0持續走在全國最前端。 圖／臺北市政府 提供
北一女建構校園數位生態圈，包括智慧校園點餐等5大系統，讓臺北市智慧校園4.0持續走在全國最前端。 圖／臺北市政府 提供

智慧科技融入校園生活
曾燦金說，臺北市致力推動無現金校園政策，全市學校109學年度第1學期學雜費以無現金繳費佔34.14%，較上一學期成長近2倍。

科技更融入校園生活，北一女為建構數位生態系統示範學校，包含校園繳費系統、悠遊付校園特約QRcode、智慧校園點餐系統、冷氣儲值卡自動加值機、智慧保健系統等5大系統，搭配數位學生證及電子支付，讓北市智慧校園4.0持續走在全國最前端。

未來將以北一女成功模式逐步推廣至各校，依各校e化推動小組考量親師生校園生活e化需求量身打造，由下而上產出智慧校園的行動方針，讓臺北市智慧教育能量，繼續發光發熱。

108課綱教學影片：

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