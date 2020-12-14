「做得不開心」胡晴舫半年前洩心跡 和學妹董座不合？

文化內容策進院院長胡晴舫今早在臉書拋出請辭震撼彈，表示將「結束在文策院的日子」。據了解，胡晴舫從今年6月就「做得不開心」，早在8月已告知業界做到年底，文策院雖知胡要請辭，沒料到她會先在臉書宣布，也只好事後發聲明。

胡晴舫與丁曉菁同為1969年生，兩人是台大外文系、哲學系前後屆學姊妹。丁投身影視界多年，2019年由文化部次長轉任文策院董事長後，邀來曾任職香港創投公司、媒體集團雜誌總監的胡擔任董事，胡也由董事會通過擔任首任院長。當時雖有人看好胡富國際經驗，但不少人也質疑她資歷多在文學及出版，恐難勝任文策院包山包海業務。

文策院內部則傳出，胡雖是丁找來，但共事後，想法、做事方式等等還是有些不合。文策院聲明指出，感謝胡晴舫這一年來為草創期的文策院奠定的基礎，以及對於策進文化內容產業上的豐沛創意和貢獻。目前院長接任人選未定，一切要等年底董事會召開討論。

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