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陽明交大合校後校本部在哪？3名校長候選人這麼說

【未來臺北2】整個城市都是我的遊樂場 從早到晚Fun不停的臺北市

文 / 張念慈

編按：受到新冠肺炎疫情影響，2020年對全球而言是特別的一年，對臺北市而言更是別具意義，今年是臺北市設市100周年，也是柯文哲市長上任的第六年。面對後疫情的新常態，臺北市政府推出《未來臺北》系列專題，邀請市府團隊分享這六年來臺北市改變的點點滴滴並展望臺北的未來。本篇分享的主題是「觀光文化」。

新冠肺炎短期內不會結束，臺北市從年初開始就做好縝密規劃，運用兩年時間發揚文化底蘊，讓深度觀光和文化內涵結合，舉辦安心旅遊、臺北外宿節等活動，12月起更推出「臺北加碼GO」讓國內旅客發現臺北市的美，從早到晚都能滿足你的需要，好吃、好玩、好精彩！

觀光X文化 臺北深度遊
臺北市政府秘書長陳志銘表示，北市充滿豐厚歷史跟文化，「5+3計畫」結合5個無圍牆博物館和3個行政區概念，讓「整個城市都是我們的博物館」，並以深度旅遊的模式，發展具文化層次與內涵的文化與觀光。

臺北市政府文化局長蔡宗雄指出，無圍牆博物館，結合北藝、北流，將讓北市文化旅遊層次更提升。 圖／吳佳瑾 攝影
臺北市政府文化局長蔡宗雄指出，無圍牆博物館，結合北藝、北流，將讓北市文化旅遊層次更提升。 圖／吳佳瑾 攝影

親身移動感受城區溫度
文化局長蔡宗雄指出，「無圍牆博物館」概念，打破既有博物館的圍牆框架，除了歷史文物、古蹟建築的保存與展示，更添增了人與城區的互動，透過親身移動，感受文化資產的存在，及溫暖的城區溫度。

五大無圍牆博物館由北至南順序為：北投溫泉、大稻埕、城北廊帶、萬華艋舺及城南臺大。都是臺北市具觀光、文化基礎、文資空間、歷史發展、產業、地景、生態等多面向的據點。

3個行政區指的是士林北藝、信義松菸、南港北流等3個場域，皆設有國家級之文化建設，結合週遭生活圈，未來將成為藝術表演、文化創意及流行音樂的體驗重鎮。

北市最美地標：臺北流行音樂中心
北市最美地標「臺北流行音樂中心」9月首場開幕演出，南基地文化館及產業區也即將於2021年陸續開館。北流是行政院新十大建設重點項目，也是北市府「東區門戶計畫」八大構想亮點計畫，以扶植流行音樂產業發展為目標，同時強化南港交通樞紐、帶動區域發展，將為臺灣流行音樂產業注入嶄新的能量。

臺北流行音樂中心於2020年9月5日開幕演出，為臺灣第一個流行音樂專屬場館，已舉辦多場表演活動，吸引歌迷熱情參與。 圖／臺北市政府 提供
臺北流行音樂中心於2020年9月5日開幕演出，為臺灣第一個流行音樂專屬場館，已舉辦多場表演活動，吸引歌迷熱情參與。 圖／臺北市政府 提供

新臺灣表演文化景觀：臺北表演藝術中心
明年完工、2022年試營運的「臺北表演藝術中心」，由普立茲克建築獎得主—荷蘭建築師雷姆‧庫哈斯所設計，從士林夜市的火鍋鴛鴦鍋得到設計靈感，呈現臺北人在有限空間因應環境的生命力。

透過1個1500人大型劇場、2個800人中型劇場規模，補足北臺灣劇場最缺乏的區塊，亦整合生態產業鏈，主辦「臺北藝術三節（兒童藝術節、藝術節、藝穗節）」，將臺灣優秀人才推上國際舞台，建構健全的表演藝術產業環境。

與地方合作加乘觀光效益

臺北市政府觀傳局長劉奕霆表示，北市加碼補助國內安心旅遊，給觀光客更多愛上臺北的機會。 圖／吳佳瑾 攝影
臺北市政府觀傳局長劉奕霆表示，北市加碼補助國內安心旅遊，給觀光客更多愛上臺北的機會。 圖／吳佳瑾 攝影

過去北市以國際觀光客為主，如今將視野轉向「有限商務入境旅次」、「國內商務旅次」及「國內旅遊觀光市場」，加強與地方、商圈合作，觀傳局長劉奕霆指出，例如跨年規劃7大藝術裝置及燈飾，在內湖大湖公園、中正北門廣場、松山民生公園、大同永樂廣場、大安永康公園、天母運動公園、信義市府周邊，11月28日起至明年1月1日同步點亮臺北，一起為2020倒數，攜手跨向2021。(跨年活動內容詳見 活動官網)

臺北市政府周邊佈置跨年活動的燈飾，東門廣場則有「微笑方舟」每日17:00-22:00進行定時燈光秀。 圖／臺北市政府 提供
臺北市政府周邊佈置跨年活動的燈飾，東門廣場則有「微笑方舟」每日17:00-22:00進行定時燈光秀。 圖／臺北市政府 提供

安心旅遊 北市做更多
北市府暑假期間推出「安心旅遊」專案，北市場館歡樂銅板價與套票等優惠，吸引超過3萬名團客來訪；8月21日起到12月推「臺北外宿節」，150家臺北特約旅宿推出住宿優惠方案，並辦理每月留宿臺北主題活動：七夕音樂趴、臺北秋趴、LIVE臺北Fun音樂、單身趴等。

臺北市更延續推出「臺北加碼GO」活動，將在12月1日起至2021年3月7日止補助10萬名團客名額，補助金額為1億元，團客將到訪臺北市的商圈、夜市及觀光景點。

自由行部分，12月底起，民眾只要在活動期間內將身分證上傳至活動官網，於春節及前後期間或上班日前一天入住北市合作安心旅宿，每人每房每晚就可以折1000 元，限額10萬名，另外並以E-mail加贈2張觀光巴士單次兌換券，民眾輕鬆掃描QR-code就可以不同角度遊覽臺北市風景。

北市府也在臺北旅遊網上，結合眾多旅行社推出安心旅遊行程，例如艋舺祈福安心遊、大稻埕懷舊安心遊、北投小鎮安心遊、貓空茶鄉安心遊、城中漫步安心遊等，鼓勵民眾在國旅的選擇上，能夠優先考慮臺北。

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