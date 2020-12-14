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文策院長胡晴舫今臉書宣布離職 ：這是一段奇幻旅程

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
文策院院長胡晴舫臉書宣布離職。圖片取自臉書
文策院院長胡晴舫臉書宣布離職。圖片取自臉書

文策院成立一年多，文策院院長胡晴舫今天在臉書上宣布離職，結束15個月的任期。她表示，「今天開始，我即將結束我在文策院的日子，這是一段奇幻的旅程」。

她在臉書上表示，2019年六月受邀加入文策院第一屆董事會，擔任民間董事，9月時董事會邀請她擔任首任文策院院長，「我明白這份工作實難不易，任務極為艱鉅，但我也深知，一如當年的工研院與國發基金、企業合力打造了科技島的美譽，為台灣創造了財富，如果文策院成功了，十年之後的台灣，除了高科技之外，將擁有另一支亮眼的全球競爭型產業，為台灣在未來的世界版圖佔據一個關鍵位置。」基於這項理念，她接下了這個重任。

但她也表示，「不否認，當我進入文策院，難題千頭萬緒，也有許多人不看好台灣的文化實力之類云云，我總是回答，這個時代的台灣人想要拼一拼，拼過總比完全沒拼過好。」她表示，「不管身在何處，不減我對於台灣文化的熱愛與使命。下一個人生轉彎處，但願仍能與台灣相遇，繼續以我的方式敘述她的故事。」

胡晴舫未在臉書中透露離職原因，據了解，她六月便透露倦勤之意。按規定，文策院院長由董事選出，上月便傳出文策院本月將召開臨時董事會。

文策院 胡晴舫

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