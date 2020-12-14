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全台首份5大指標測退休力！國人平均僅54分 揭露生活最大隱憂

新增境外移入4例 指揮中心下午2時說明

境外汙染物侵台 全台19空品測站陷紅害、10測站橘警

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
東北季風挾帶境外汙染物移入台灣。本報資料照片
東北季風挾帶境外汙染物移入台灣。本報資料照片

中南部空品拉警報！東北季風挾帶境外汙染物移入台灣，根據上午10時最新觀測，雲林以南19個空品測站陷入「紅害」，尤其台南、高雄轄內測站幾乎一片通紅，另有10個「橘色警戒」測站也分布在中南部，這波境外汙染物估計要到後天才會緩和，提醒民眾減少戶外活動或記得戴口罩

環保署表示，東北季風昨南下，挾帶境外汙染物移入台灣，並隨時間南下影響至中南部地區，影響程度須視上游累積和降雨情形有所變化；雲嘉南沿海地區午後風速增強，容易引發地表揚塵現象影響空氣品質。

今天各地空品，花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門、澎湖地區為「橘色提醒」等級，中部局部地區短時間可能達紅色警示等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「紅色警示」等級。

15日受東北季風或大陸冷氣團影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，擴散較差，且可能受前一日境外汙染物累積影響，濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

16日受東北季風或大陸冷氣團影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，中南部地區位於下風處，須留意汙染物累積情形。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

冷氣團 口罩 紅害

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