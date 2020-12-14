【未來臺北1】臺北大縱走X國際馬拉松 臺北市躍身國際運動城市

編按：受到新冠肺炎疫情影響，2020年對全球而言是特別的一年，對臺北市而言更是別具意義，今年是臺北市設市100周年，也是柯文哲市長上任的第六年。面對後疫情的新常態，臺北市政府推出《未來臺北》系列專題，邀請市府團隊分享這六年來臺北市改變的點點滴滴並展望臺北的未來。本篇分享的主題是「健康永續」。

疫情期間，如何維持健康永續，是全民關注議題。臺北市政府多年來用心規劃「臺北大縱走」、「河濱自行車道」、「臺北花開系列」，讓民眾樂活更健康；2020臺北馬拉松更是臺灣唯一開跑的世界田總標籤認證賽事，獲得國際高度關注和肯定。

健康永續的臺北市

臺北市政府秘書長陳志銘表示，健康永續是市府持續推動的政策，疫情期間，北市府提供多元戶外場所，讓市民運動不受限。

臺北為盆地地形，四周環山，美景環繞，臺北花系列從杜鵑花、菊花、櫻花、玫瑰花，一年四季都可賞花。「臺北大縱走」登山步道，整合河濱自行車道，成功串聯山與水，臺北城市馬拉松更讓國際感受「臺北」熱情與友善運動環境。

北市首條國際級步道：臺北大縱走

「美景不必遠求」臺北市工務局長林志峯指出，北市山系由大屯山、七星山、五指山、南港山及二格山等5座山系共築而成，過去健行步道分散獨立，市府特地規劃出92公里的「臺北大縱走」，搭捷運就可以爬山，是市民壯遊最佳選擇。

臺北市政府工務局長林志峯指出，擁有山、水、花的臺北市，讓市民休憩品質更提升。 圖／吳佳瑾 攝影

臺北大縱走包含七段，從北邊沿途經過大屯山、七星山、竹子湖、白石湖、圓山、四獸山、一直到南邊九五峰及貓空等觀光景點，包含道路、步道、土徑、古道、火山地景，可遠眺城市、泡溫泉、更可賞花、賞蝶、賞芒，漫遊自然生態之中。

「讀萬卷書，不如行萬里路」，臺北坐擁豐富的生態景觀及物種多樣性，臺北山林的魅力等著大家來探索。 圖／臺北市政府 提供

山與水串聯：河濱自行車道

臺北大縱走七段路線，未來預計串聯第八段的河濱自行車道(捷運動物園站至捷運關渡站)，民眾從木柵捷運站開始可騎YouBike沿著河濱一往前，將可成為完成臺北一圈140公里山與水路線，提升觀光消費及帶動運動及登山等產業，增進民眾身心健康。

北市大花園：八大花系列

2020年臺北花卉將接力盛開綻放，從士林官邸菊展（11/27-12/13）、臺北茶花展（1/8-1/7）、樂活夜櫻季(1/30-2/28) 、陽明山花季(2/5-3/21)、士林官邸鬱金香展（2/25-3/7）、臺北玫瑰展(3/12-4/4)、臺北杜鵑花季(3/13-4/5)、竹子湖海芋繡球花季(3/27-6/21)，城市裡滿花盛開，臺北市就是一座大花園。

臺北市政府體育局長李再立指出，臺北馬拉松的目標，是2022年正式取得世界田徑總會(WA)金標籤認證。 圖／吳佳瑾 攝影

臺北市的驕傲：臺北馬拉松



臺北市長柯文哲曾經說「每一個偉大的城市都有自己的馬拉松」。

體育局長李再立指出，「臺北馬拉松」努力朝世界田徑總會(WA)金標籤認證目標邁進，與「世界六大馬」賽事並駕齊驅，2018年58國(地區)、3,692名外籍選手，2019年62國(地區)、2,939名外籍選手參賽，讓國際知道「臺北」歡迎世界各地朋友，踏上寶島，感受臺北熱情與友善的運動環境。

國內第一個國際認證之市區馬拉松賽事

取得世界田徑總會（WA）標籤認證為何如此重要？李再立解釋，國際標籤賽事可登錄世界田徑總會馬拉松年度賽事行事曆，成為奧運資格認證賽事之一，將能吸引更多世界級的菁英跑者來臺參與，提升臺北的國際知名度。

108年7月，臺北馬拉松取得2019年銅標籤認證，成為國內第一個國際認證之市區馬拉松賽事。今年2020年臺北馬拉松續為銅標籤認證賽事，並以符合金標籤認證之路線，終點規劃移至臺北田徑場舉行，為2021年申請金標觀察年、2022年正式取得金標來做準備。

臺灣唯一開跑的世界田總標籤認證賽事

國際受疫情影響，許多路跑活動都無法照常辦理，臺灣賽事持續舉辦，更為國際所關注。今年臺北馬共有51個國家，917位國外選手參賽，除原居住於臺灣的外國跑者外，邀請的國外菁英選手也需經過篩檢通過後才得以入境，並配合居住於防疫飯店隔離政策。

為保持選手體能，每位選手房間內提供選手專用的跑步機，並於隔離期滿後，才能至戶外參加相關行程及賽事。

臺北馬拉松不只是跑者們的賽事，更是全民的嘉年華會。李再立歡迎市民為跑者加油打氣，感受跑者對運動的熱情，讓運動成為生活的一部分，以規律運動來打造活力健康的人生。

臺北馬拉松每年吸引上萬名跑者共襄盛舉，這不只是參賽跑者的事，而是全體市民皆可以一同參與並感到驕傲的事。 圖／臺北市政府 提供

【2020臺北馬拉松】

活動日期：2020年 12 月 20 日（星期日）上午 06:30 起跑

起跑地點：臺北市市民廣場

http://www.taipeicitymarathon.com/

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