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冬季柑橘何處尋 新竹良品歡迎購

文 / 新竹縣政府 提供

發生那些令人開心、悲傷或是感傷的2020年終究過去，而賦予「吉利」之意的柑橘產季逐漸來臨，為即將到來的2021年捎來平安吉祥的祝福，新竹良品秉持給消費者最好及最便利的農特柑橘相關產品，現在在「新竹良品」購物平台也買的到，不論是東方美人橘餅、柑橘果醬、茂谷白麥汁、柑橘優格冰淇淋等產品，在送柑橘水果禮盒之際，亦提供多樣性的送禮選擇。

圖／新竹縣政府 提供
圖／新竹縣政府 提供

「柑橘的故鄉」在竹縣
由於新竹縣具備氣候、土壤及水源等地利條件，不論是柑橘產量或是品質皆為名列前茅，其產地涵蓋了約新竹縣一半的區域，包含芎林、峨眉、北埔、寶山、橫山、新埔等地區，各地農民依據自己土地屬性、氣候等挑選最合適栽種的品種，如椪柑、桶柑或茂谷柑等各種類型，種類應有盡有。

由於冬季為柑橘產期，農家大多已開始準備採收販售，新竹縣的柑橘的高品質名不虛傳，為讓遊客體驗親自採摘及大啖柑橘的樂趣，許多農家已開放預約採果活動，若有興趣的民眾不妨為假期添點不同的活動規劃。

圖／新竹縣政府 提供
圖／新竹縣政府 提供

為不讓柑橘產量產生過剩或滯銷的情況發生，而讓過去一整年辛苦付諸東流，農家亦以柑橘為主角並製成相關加工食品，若想要在冬季中來場柑橘饗味，強烈推薦可以到新竹縣農家進行採果體驗或是品嚐柑橘相關加工食品，尤其經新竹良品高規格認證過的柑橘相關產品，將是為親朋好友們獻上大吉大利祝福的最佳首選。

新竹良品相關柑橘產品店家：
背影橘舍
→新竹縣峨眉鄉石井村4鄰27-6號/0937-178327
鼎鐸農園
→新竹縣峨眉鄉富興村17鄰水流東30號/0972-104675；03-5806642
橘子會吃醋
→新竹縣峨眉鄉峨眉村1鄰峨眉8號之8/03-5800825
宇晴園採果樂
→新竹縣北埔鄉南埔村番婆坑8之7號/0933-129-288
寶山鄉農會供銷部
→新竹縣寶山鄉雙溪村雙園路2段322號/03-5201120#17
新城風糖有限公司
→新竹縣寶山鄉寶新路二段251巷25號/03-5762295
禾誠興業有限公司
→新竹縣新埔鎮文德路二段589巷5弄8號/03-5880573

「新竹良品 線上好禮」網購平台
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