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蔬果有身分證？農糧署推產銷履歷 溯源吃得安心 通路購買有保障

文 / 行政院農糧署 提供

▲農糧署署長胡忠一（中）攜手生產者一起推動產銷履歷標章。 圖／行政院農糧署 提供
▲農糧署署長胡忠一（中）攜手生產者一起推動產銷履歷標章。 圖／行政院農糧署 提供

蔬果竟然也有身分證！農糧署為了擴大推廣優質產銷履歷農產品，協助農民開拓通路，讓臺灣民眾能吃到安心健康的食品，日前特別舉辦「產銷履歷、用心為您」記者會，由農糧署署長胡忠一出席，並邀新社果菜合作社李慶國與尚薪農業生產合作社劉啟葦，兩位農民現場分享；另為推廣產銷履歷農產品及增加通路，該署邀集優質產銷履歷廠商及通路業者辦理媒合會，協助媒合通路商及產地供應商，成果意義非凡。

胡忠一署長表示，產銷履歷自2007年1月開始推廣，今(2020)年驗證面積已成功達到32,500多公頃，產量達37多萬公噸，產值達114億元，整個過程經多方努力，農民的辛勞汗水，終於有所回報，繳出漂亮成績單。

▲貼有產銷履歷標籤的農產品，已日漸受到消費者喜愛購買。 圖／行政院農糧署 提供
▲貼有產銷履歷標籤的農產品，已日漸受到消費者喜愛購買。 圖／行政院農糧署 提供

貼有標籤 購買意願增加
產銷履歷過去多透過超市、大型賣場及團膳供應等直銷方式推廣銷售，為擴大銷售通路，自2019年起在臺灣7處主要批發市場，建立產銷履歷蔬果交易區及優先拍賣制度，今年截至11月底止，批發市場產銷履歷蔬果交易量已達2.5萬公噸，相較2019年同期增加118%，成績斐然。

而零售點部分以臺北希望廣場20個攤位為例，截至今年11月產銷履歷農產品銷售金額達1,600萬元，較去年成長2成，由此可見消費大眾認同貼有標籤的農產品，購買意願逐漸攀升，銷售業績增長。

▲產銷履歷專屬立牌及木箱陳列，成功吸引消費者目光。 圖／行政院農糧署 提供
▲產銷履歷專屬立牌及木箱陳列，成功吸引消費者目光。 圖／行政院農糧署 提供

超市量販 加入販售行列
現今各大通路業者無論是大型量販店如家樂福、大潤發、愛買，或是一般超市如全聯中心、楓康超市等，都設有專櫃專區，農糧署特別與量販店、超市等通路業者攜手合作推廣產銷履歷農產品，藉此提高產銷履歷農產品曝光度，增強消費者對產銷履歷農產品認識與信賴。

除此之外，許多飯店餐廳、團膳、電商也紛紛加入行列，結合生產者及通路業者販售及使用產銷履歷優質產品，保護民眾取得健康安全的營養食材，食得安心健康。政府協助輔導農民，推動安全安心、友善環境的國產農產品不遺餘力，不定期派人抽檢，若檢驗不合格依照批號立馬下架回收、銷毀處罰，徹底執行食品安全不鬆懈。

重視食安 保障買賣雙方
隨著現代人越來越重視食安及產品品質，比起傳統的生產過程，消費者要的是更高食安標準。產銷履歷標章的建立，能幫助消費者知道農產品生長管理過程，飲食有保障；而對於生產者而言，用心能被看見，更能強化自家產品在市場上的辨識性，長期下來對建立品牌及認同感、對產品的銷售，都將有實質幫助。

除此之外，整個生產過程由第三方稽核把關，內容包括生產場域、用藥安全、環境永續、包裝場所等驗證，每年至少進行一次追蹤查驗，想要取得標章使用資格並非易事，經營者必須全方位升級，負起更多責任。

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