契合式育才！臺中創新產學合作 在地培育在地用才

文 / 臺中市政府 提供

圖／臺中市政府 提供
圖／臺中市政府 提供

為培育務實、符合產業需求之技術人才，臺中市創新產學合作模式，成立全國獨有的契合技術式人才培育專班，包括臺中高工與31家冷凍空調廠商合辦「冷凍空調技術契合式人才培訓產學專班」、大甲高工與潭雅神工業廠商協會合辦「智慧工具機契合式人才培育專班」、東勢高工與台灣行動菩薩助學協會合作「發願成材裝潢人力培育專班」及沙鹿高工與台灣電力股份有限公司合辦「台電專班」等。另外自107年起與在地大學校院合作辦理的跨校式產學專班，針對高三學生授予120小時先修課程，之後可銜接就業及就學，啟動產業需求導向人才培育模式。

甲工產學合作。 圖／臺中市政府 提供
甲工產學合作。 圖／臺中市政府 提供

臺中高工／修習、考照、媒合 一手包
以臺中高工「冷凍空調技術契合式人才培訓產學專班」及大甲高工「智慧工具機契合式人才培育專班」為例，臺中高工1+3+4冷凍空調產學班主要為是提供冷凍空調行業基層人力，解決部分產業缺乏技術人才問題。第一屆學生於106年9月正式開學，招收當年度與臺中高工合作各國中的技藝班畢業生，學生就學期間，修習課程、考取證照並媒合至企業工作，福利比照一般正式員工，表現良好畢業後可留任該公司。

油冷卻機。 圖／臺中市政府 提供
油冷卻機。 圖／臺中市政府 提供

臺中高工契合式產學專班與勤益科技大學進修部合作讓學生繼續進修、精進技術，於各廠商實習的高三學生每週部分時間回學校上課，大多時間於廠商全職工作，並享有勞保正式員工待遇，是名副其實的產學合作，深獲業界好評。今年臺中高工產學班學生分別獲得第50屆全國技能競賽銀獎、國手選拔賽榮獲正取國手，並將代表臺灣參加2022中國上海舉辦的國際技能競賽（World Skills），學生學習績效卓越。

大甲高工／高一學理論 高三練實務
大甲高工106年與潭雅神工業廠商協進會合作辦理第一屆「智慧工具機契合式人才培育專班」，學生高一時由大甲高工實施基礎機械專業技術教學，高二起分發至協進會所屬會員廠商日間實務見習，夜間返校加強學科課程，高三起成為合作廠商實習員工，學習職場專業實務技術。協進會以臺中市智慧工具機發展為契合式產學合作技術主軸，扮演彙編職場課綱內涵發展，訂定職場技能評量題庫，並研訂產學認證機制，臺中市的產學專班透過公協會的參與邁出產學合作職場課程發展的第一步，未來更希望透過公協會的公正角色推動會員廠商員工技術培育認證，為產業發展培育更多元精實的技術人才。

甲工智慧工具機專班畢業成發表。 圖／臺中市政府 提供
甲工智慧工具機專班畢業成發表。 圖／臺中市政府 提供

　「人才」是成就國家競爭力的基石，臺中市創新產學合作模式，強化與產業界及公協會的合作，讓在地產業共同為培育在地人才盡一份心力，希最終能達成「在地青年，在地培育；在地產業，在地用才」之技職教育發展藍圖願景，實踐在地深耕、有溫度的創新技職教育。

(臺中市政府 廣告)

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