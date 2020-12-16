新北貢寮鮑產地活動12月19日登場，歡迎前來貢寮嘗鮮！

文 / 新北市政府農業局 提供

貢寮在地養殖的「九孔」及「黑盤鮑」，從小到大都是吃天然的海菜長大，是有產銷履歷認證與生產追溯標章的安心食材，市府為推廣在地優質的水產品，成立「貢寮鮑」品牌。並在貢寮鮑產季到來時，輔導貢寮區漁會舉行豐富多彩的貢寮鮑產地活動。今年以「鮑你好食」為主題，將於12月19日(本周六)在澳底漁港舉辦產地活動，推出限量貢寮鮑福袋搶購，限量現烤九孔、鯖魚及石花凍免費試吃，農漁產品展售還有海洋資源復育園區導覽等活動，歡迎大家一起到貢寮區澳底漁港共襄盛舉！

貢寮鮑滋養風味餐菜色豐富。 圖／新北市政府農業局 提供
貢寮鮑滋養風味餐菜色豐富。 圖／新北市政府農業局 提供

12月19日貢寮鮑「鮑你好食」，活動好康報你知
為了讓更多民眾認識貢寮在地好食材，貢寮區漁會將在12月19日推出滿滿優惠及免費試吃活動。除了精選農漁產品展售外，還有每年大家都非常期待的貢寮鮑福袋搶購活動，特價1斤只要450元(原價600元)，限量200份，11點開放排隊，11點25分準時開賣！另外，因為12月初在板橋及台北東區舉辦的快閃市集活動反應踴躍，獲得眾多獎項的貢寮鮑精美加工品，加碼在產地活動當天(19日)推出一日限定優惠，貢寮鮑即食包組合1盒特價1,000元(原價1,200元)，磯燒鮑魚特價3盒1,000元(1盒原價400元)，鮮美暖胃的九孔粥也推出買4送1的優惠(1盒原價250元)。現場還有現烤九孔、鯖魚以及石花凍試吃，每種限量各50份，分為兩梯次大方提供總共300份的免費試吃，機會難得，千萬不能錯過!當天市府還推出免費導覽活動，邀請大朋友小朋友一同前來貢寮海洋資源復育園區，參觀園區內復育養殖的可愛海洋生物，實地了解周遭海洋環境、海洋生物習性及復育的現況，讓民眾邊吃邊玩、邊玩邊學，絕對不虛此行。

貢寮鮑產地活動，新鮮現烤貢寮鮑大排長龍。 圖／新北市政府農業局 提供
貢寮鮑產地活動，新鮮現烤貢寮鮑大排長龍。 圖／新北市政府農業局 提供

澳底漁貨直銷中心新鮮開張，多重優惠慶開幕
為推廣貢寮在地農漁產業，市府挹注經費協助貢寮區漁會對澳底漁貨直銷中心進行整修及增建工程，完善遊客採買、用餐環境及遊憩服務設施。在當地民眾殷殷期盼下，位於澳底漁港的漁貨直銷中心將會在12月19日盛大開幕! 漁貨直銷中心內不僅展售鯖魚、白帶魚、竹筴魚、剝皮魚及石花菜等在地水產品還有最當季的鮮美貢寮鮑及品質優良的貢寮鮑加工產品。除此之外，直銷中心內還有全聯福利中心進駐，同時於產地活動當天開幕，屆時將會聯手推出開幕限定優惠!歡迎大家19日來貢寮澳底漁港，一同賞海景、嘗好食、享優惠喔！

貢寮鮑官網：http://www.gongliao-abalone.com.tw/

活動資訊：

（新北市政府農業局廣告）

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