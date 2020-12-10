2020臺中女麗購開跑 購物抽黃金50兩

主打女性經濟的「2020臺中女麗購」，12月9日起正式登場囉!即日起至110年2月6日，民眾到臺中任一商家消費累計滿500元，透過「臺中購物節」APP登錄發票就能獲得一組抽獎序號，最大壓軸獎為50兩黃金，活動期間天天抽、週週抽、雙週抽、月月抽，逾百項好禮等著民眾抱回家。

經發局表示，12月9日至12月11日，活動首三天，前往臺中市政府經濟發展局臉書，根據早鳥貼文按讚、留言、分享文章與TAG好友等步驟，即可參加早鳥抽活動，搶先抽限量60份的陶板屋餐券。

此外，女麗購活動線上天天抽將於12月12日登場，經發局將於同日在東勢客家文化園區舉辦的「臺中木產業設計創意節」活動中，根據女麗購開跑首三天，民眾登錄發票、收據的序號，加碼抽出3個幸運兒，能獲得觸控面板氣炸鍋。

經發局局長張峯源指出，今年雖然受到疫情影響全球消費，但臺中購物節依舊締造90億元的消費登錄金額紀錄，展現出市府的努力，帶動全台的經濟成長，因此延續購物熱潮，打造「2020臺中女麗購」，以「她經濟」為發想、以女性消費為主軸，創造女麗話題，特於耶誕節、跨年及農曆新年等3大檔期，與美容美體、百貨零售、運動休閒、旅宿餐飲等產業合作，提供許多專屬女性優惠，規劃為期8週主題活動，讓全國消費者，不分男女老少，都能在活動期間到臺中購物拿發票、抽大獎。

臺中女麗購獎項眾多，包括知名品牌美妝、保養品、時尚轎車、鑽戒，還有最大獎黃金50兩。活動期間天天抽、週週抽、雙週抽、每月抽等。只要下載「臺中購物節」APP，消費並登錄發票、收據金額，就有機會將大獎抱回家，還有臺中在地合作店家搭配活動推出的各項優惠！詳情請見臺中市政府經濟發展局網頁 https://www.economic.taichung.gov.tw/。

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