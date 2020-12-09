新竹良品形象影片熱出爐 訴說新竹職人們的堅持

新竹縣政府發表了「新竹良品」形象影片，主要以「新竹良品 縣上好禮」中的「新風味」、「竹好茶」、「縣心意」、「出煮藝」、「良農產」、「品甜點」等六大好禮為拍攝主軸，影片中除了邀請新竹縣職人們以手藝詮釋新竹良品的特色外，更邀請了新竹縣楊文科縣長親自現身(聲)上陣拍攝，以渾厚沉穩的聲音娓娓道出「新竹良品」的堅持與用心，觸動著觀賞者心田中的感動，更是證實「新竹縣的美好」打動了無數的客人的最佳寫照。

圖／新竹縣政府 提供

楊文科縣長以國客語雙聲親自旁述新竹縣政府近年來積極推廣「新竹良品」品牌形象，為了將新竹縣的好產品傳遞給更多消費者知曉，新竹縣楊文科縣長特地親自現身進行拍攝及進行錄製旁白，以表達對「新竹良品」品質的驕傲及自信，並希望推薦給更多人認識及體會「新竹良品」的美好。

為推廣獨一無二的新竹縣良品並發揚新竹縣在地特色，除了以國語錄製影片旁白之外，為讓此次形象影片更接地氣及彰顯新竹縣的客家本色，縣長特別錄製了客語版的「新竹良品」影片，在拍攝現場直見縣長立刻用客家口語演繹錄音，讓客語版本更添加一股客家精神及味道。

新竹縣政府產業發展處陳偉志處長表示本次「新竹良品」形象影片主要有3分鐘及30秒的兩種版本，透過拍攝新竹良品的職人、製成過程或是產品等畫面，以傳遞「新竹良品」廠商對品質要求的信念，為讓更多人體會「新竹良品」高規格品質，而今年度更建立「新竹良品 縣上好禮」網購平台，讓消費者隨時隨地就能購買新竹良品的優質產品，親自體驗新竹縣出良品的美名。