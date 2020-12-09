福灣巧克力事件如滾雪球 潘孟安：業者要珍惜羽毛

屏東福灣巧克力日前因網友在Dcard重提福灣執行長許華仁父親在5年前性騷擾女實習和他辱罰女學生往事，在網路發酵，猶如滾雪球般；屏東縣府力推可可產業，更打造「台灣可可、屏東巧克力」品牌，是否擔心福灣事件影響屏東可可產業？屏東縣長潘孟安說，希望大家要愛惜羽毛，做好企業形象，自我提升管理，創業不易過程都要珍惜。

潘孟安說，希望大家愛惜羽毛，珍惜自己，創意非常不容易的過程，都要珍惜。縣府扮演輔導、建構產銷平台，對於個別廠商發生問題，希望能在法律規範中，珍惜自己羽毛，成績創業不容易。縣府會一秉初衷，扶持所有產業，要求被輔導產業類別，在各自競爭外，也要自我提升、管理。

潘孟安說，屏東的巧克力本來就有競爭力，這6年來的培育，4年的國際性比賽，都成功打出「台灣可可，屏東巧克力」名號，也都屢獲世界大獎，不是只有單一莊園貨可可農得獎，是有許多可可農得獎，輔導可可農，如同推廣咖啡莊園概念，各自發揮，但也要各自珍惜得來不易成果，競賽成果固然重要，未來營運管理，企業形象也要兼顧，自我要求、自我提升，維持得來不易的成就。

潘孟安說，屏東為改善農村，提升農業競爭力，不管是在咖啡、可可、黑豆，推動三黑產業，一秉初衷，縣府搭平台扶植，讓農村經濟轉型，讓產值跟國際接軌。