【智慧城鄉】用智慧科技為產業賦能 寬緯助養殖漁業產值翻倍、卡米爾助企業優化工廠空污管理

只要運用得宜，數位科技不僅有助於提升企業產品服務能量，還能夠進一步推動產業發展，例如，寬緯科技透過物聯網技術提升服務能量以協助養殖漁業翻轉產業現況，而卡米爾則是透過人工智慧優化地方政府與企業的空氣汙染管理機制。

科技賦能產值翻倍，寬緯科技協助台灣養殖業朝高值化產業發展

以智慧養殖監測與控制系統—「水聚寶」提供養殖監控與改善服務。 圖／經濟部工業局 提供

台灣養殖漁業歷史悠久，無奈，在地理環境與技術能量等限制下，產業發展不若預期，甚至是陷入「倒退嚕」的窘境。為協助養殖漁業改善現況，物聯網解決方案供應商—寬緯科技—於2016年切入養殖漁業市場，以智慧養殖監測與控制系統—「水聚寶」提供養殖監控與改善服務，加速台灣養殖漁業的創新、轉型與升級腳步。

透過「普及智慧城鄉生活應用計畫」，寬緯科技循序協助新竹、枋寮、花蓮與台東等養殖漁民以水聚寶優化養殖工作，成功減少30%飼料浪費、節能高達50%用電量，以及提升30%產量，更重要的是，漁民可以減少用藥（化學添加物），提供天然且健康的養殖魚蝦，同時，把這些寶貴經驗以人工智慧的方式傳承，吸引更多年輕世代加入，翻轉台灣養殖漁業的樣貌。

寬緯科技總經理 蔡政勳。 圖／經濟部工業局 提供

寬緯科技總經理蔡政勳面帶微笑地指出，漁民除可透過水聚寶提供的監控數據改善、優化養殖作業流程，還能夠進一步歸結出適合各個養殖魚種的標準作業流程，分享給簽訂「養殖契作」的夥伴，以保障養殖魚類的品質與產量、甚至是做到全魚種供需平衡、外銷高值魚蝦的目標。「目前，我們已經協助台南養殖漁民透過水聚寶即時監控水溫與水質，嘗試養殖鮭魚、龍蝦與鮑魚等高經濟價值的冷水魚種。」

除了協助台灣的養殖漁戶深化養殖能力，從養殖一斤40元的台灣鯛變成養殖一斤1000元的鮭魚等，寬緯科技亦積極透過參展等方式，將水聚寶推向海外市場，自2018年至今，已成功協助印尼、菲律賓、汶萊與緬甸等東南亞國家的養殖漁戶優化營運成本與提升產能。「目前，我們正在跟印尼的養殖漁業夥伴洽談在印尼建置專屬台灣的養殖基地，期望能攜手更多夥伴，在印尼乃至其他國家創建智慧化高經濟價值養殖基地，實現魚蝦（糧食）自主，重返產業巔峰。」

以打造便利生活出發，卡米爾助企業優化空汙管理

圖／經濟部工業局 提供

「卡米爾力致力於提供民眾便捷的生活體驗，因此，在觀察到台灣有許多鄰近工業區的住宅區、民眾面臨空汙問題後，便投入其中、參與，透過人工智慧技術進行空氣汙染監控。」卡米爾專案經理劉姿嘉表示，團隊成員從2017年開始研發AI空汙管理平台，並於2018年參加經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」，以公私協力的方式，先後協助桃園市與嘉義縣政府優化空汙監控作業流程，創造民眾、企業、政府的多贏局面。

卡米爾的AI空汙管理平台包含兩大關鍵模組，分別是以「相對異常累積評估模型」為底層的高危險污染熱區模組，以及以「時空序列異常偵測模型」為基礎的異常事件模組，透過這兩個關鍵模組，卡米爾除可在第一時間掌握空汙熱點的狀況，甚至能在民眾通報火警之前就發現某地區發生空氣品質異常。劉姿嘉表示：「我們的服務除有助於地方政府優化作業績效，還能夠進一步協助工廠優化空汙管理機制。」

圖／經濟部工業局 提供

卡米爾專案經理盧怡婷表示，為了更好的協助地方政府與企業優化空氣汙染管理工作，卡米爾從三個面向優化平台服務，首先透過體驗設計掌握地方政府與前線夥伴的需求，透過跟前線（現場稽核）夥伴的定期聯絡、討論與回饋資訊優化人工智慧模型的精準度，同時，以直覺化的圖像介面方便管理人員輕鬆點選、掌握如全區空氣汙染狀況、異常表現區域，以及每一個異常事件的發生地等資訊。

關於卡米爾AI空汙管理平台的未來發展策略，劉姿嘉總結：「空汙是全球的問題，因此，在協助台灣政府與企業優化空汙管理後，將進一步前進海外市場，例如參與經濟部工業局與韓國富川市簽署的『新世代環境物聯網污染溯源及預測技術』合作意向書，前進海外市場。」

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延伸閱讀：https://www.cw.com.tw/feature/transformers/2020smartcity

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