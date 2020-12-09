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台農到北京「告御狀」只因地方警嗆「去找習近平」

秋冬必看銀白芒花海 來新北賞芒抽好禮

文 / 新北市政府農業局 提供

每年11、12月時就會陸續在臉書、IG上，看到民眾拍照分享各地芒花盛開的的景象，置身芒海之中，拍出來的照片整個仙氣爆棚。層層疊疊的山巒布滿銀白芒花，當山風拂起，白芒隨風搖曳，如同在山上迎來銀色的浪花，呈現出曠野的浪漫。

平溪五分山芒花。 圖／新北市政府農業局 提供
平溪五分山芒花。 圖／新北市政府農業局 提供

北台灣賞芒就是要到新北，除了大家耳熟能詳的貢寮草嶺古道，瑞芳的無耳茶壺山步道、報時山步道、南子吝步道及不厭亭，雙溪的燦光寮古道，平溪的的五分山步道，還有近年很熱門的樹林三角埔頂山三角點等地，都是位於新北市的熱門登山健行、賞芒景點。每條步道各有不同風情，大家可以根據個人的體能、時間及喜好的景致，選擇想要走的路線。

新北市賞芒景點地圖。 圖／新北市政府農業局 提供
新北市賞芒景點地圖。 圖／新北市政府農業局 提供

新北市景觀處為大家整理出新北賞芒地圖，嚴選賞芒景點步道，並在「賞花快報」粉絲專頁發布芒花花況照片及資訊，讓你不出門，也能透過網路線上賞芒。同時，也在「賞花快報」粉絲專頁舉辦「冬芒飛舞─賞芒就要到新北」網路抽獎活動，首波活動自11月26日起至12月10日止，只要在指定貼文下方按讚並留言，就可以抽威秀電影票。第2波活動「冬芒飛舞─芒美照大募集」自12月1日起至12月25日止，依活動辦法在貼文留言分享您最得意的芒花美照，就有機會獲得最大獎GoPro Hero 8。陸續還會有其他網路贈獎活動回饋粉絲，請密切關注「賞花快報」粉絲專頁。

樹林三角埔頂山芒花。 圖／新北市政府農業局 提供
樹林三角埔頂山芒花。 圖／新北市政府農業局 提供

新北市景觀處表示，秋冬時在台灣低海拔山坡綻放的主要為白背芒，又名「菅芒花」，是台灣最常見的草本植物之一。新北市雙溪、瑞芳、貢寮及平溪等區多山，秋冬芒花盛開，白茫茫的芒花，在夕陽的映照下，景色更是一絕；也提醒大家，冬季日落時間早，如果上山拍攝芒花與夕照，務必要準備照明、注意路況與安全，歡迎大家把握假日時光外出踏青，享受冬日大片飄逸浪漫。

貢寮草嶺古道起霧時。 圖／新北市政府農業局 提供
貢寮草嶺古道起霧時。 圖／新北市政府農業局 提供

金瓜石(浪漫公路景觀台)芒花。 圖／新北市政府農業局 提供
金瓜石(浪漫公路景觀台)芒花。 圖／新北市政府農業局 提供

貢寮草嶺古道芒花。 圖／新北市政府農業局 提供
貢寮草嶺古道芒花。 圖／新北市政府農業局 提供

相關活動連結：

「冬芒飛舞─賞芒就要到新北」網路抽獎：
https://www.facebook.com/ntpcflowernews/posts/1776169392538358

冬芒飛舞─芒美照大募集：
https://www.facebook.com/ntpcflowernews/posts/1780867225401908

（新北市政府農業局廣告）

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