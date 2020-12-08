時力提修法訴求 生理用品應免營業稅

「台灣也應該推動生理用品免費，促進性別平權！」時代力量8日召開記者會，立委王婉諭表示，希望推動修法，讓女性生理用品免徵營業稅，減輕女性生理期負擔。立委邱顯智另表示，台灣的冤案刑事補償機制尚未健全，需要持續修正。立委陳椒華則提醒，氣候變遷逐漸惡化下，希望銀行法能加入「赤道原則」，落實綠色經濟。

生理產品應免稅

王婉諭指出，台灣女性一生平均需要為生理產品負擔10萬元，在性別尚未完全平等下，這對女性是額外沉重的負擔，在台灣、南韓等國甚至有女性為了減少生理用品負擔而延長使用期限，導致身心健康都受損，澳洲、愛爾蘭、英國目前都已免徵營業稅了，希望台灣也可以在法律上跟進。

「其中我們還希望7項生理用品免費！」王婉諭說，蘇格蘭政府全面免費提供取性生理用品，因此希望台灣可以以此為目標前進，減緩女性「經期不平等」的現象。

銀行應加入赤道原則

邱顯智則表示，台灣的刑事冤案補償機制尚未完善，如審案時限制人身自由等方面也未能獲得補償，為此時力有推出修正草案，希望能保障受刑人權益。

另外他也指出，目前我國刑事補償中，對於冤案的發生原因並未有詳細、系統性的檢討，因此他們希望建立誤判分析預防機制，無論從法官、檢察官辦案，或是警察可能刑求等方面，降低冤案的發生率，並加強受刑人的復歸機制，例如加發無罪證明書等，取代過去將無罪消息發布在地方報紙的作法。

記者會最後，陳椒華提出，在氣候變遷影響下，台灣的農作產業受損甚深，桃竹苗此期稻作更被迫休耕，因此他們希望金管會在《銀行法》中加入「赤道原則」，讓銀行不要放貸給高汙染產業，轉而放貸給綠色產業，逐步達成「2050年零淨碳排」的目標。

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