快訊

打炒房、打炒匯？央行16:30召開臨時記者會 楊金龍親自主持

事業廢棄物利用率低 籲制定改善期程

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

「調度焚化廠、提升事業廢棄物再利用率、活化掩埋場，都需要具體期程數據規劃！」國民黨立委吳斯懷7日質詢環保署長張子敬時指出，環保署規劃的焚化廠調度治標不治本，事業廢棄物再回收率須提升，掩埋場流量待活化；張子敬表示，飛灰再利用率僅6%，望透過水洗等方式改進。

事業廢棄物排擠效應

「焚化廠面臨20年的設備老舊、妥善率降低，都是現實面對的問題。」吳斯懷表示，不能僅憑報告說積極採取措施、量化有進步，這些都是原則性的東西，不能只治標，應該要找出治本的做法；「請問署長你有沒有正式的計畫？年處理量可以達到多少？什麼時間可以達成？」他問。

張子敬說，「我們已經把所有廠的整備時間都跑出來了，因為要考慮到調度的問題。」關於什麼時間、哪些廠要做完都有，報告中有提到，生活垃圾佔74%、事業佔26%，也就是焚化廠的設計原本是要處理生活垃圾的，「但因為事業廢棄物進來了，所以產生排擠。」

再利用率要具體數據

「除了提升量能之外，重要的是想辦法讓事業廢棄物可以再利用。」張子敬說，就是所謂燃料化，不只是進爐燒掉而已。吳斯懷則說，希望提出具體量化的目標，例如明、後年提升到多少？事業廢棄物可以減量到多少？希望看到每1年度、每1季有具體數據，這才叫期程規劃、目標管理。

張子敬回應說，「這沒問題，每1年可以提升多少，需求是多少，有多少是需要去調度處理的，我們都盤點出來了。」

掩埋場活化提升流量

吳斯懷問，掩埋場活化之後到底可以提升多少流量？有沒有具體規劃數據？張子敬表示，短期量化，長期希望能應付天然災害使用。吳斯懷質疑，到底能提升多少效能？下半年、明年能提升多少？「各縣市打來我辦公室，需要的是這些數據，他們才能有具體的因應措施。」

張子敬說，只要地方願意做掩埋場活化，就想辦法幫它找資源，都有在談。吳斯懷指出，廢棄物焚燒以後產生的底渣、飛灰，底渣再利用率只有14%、飛灰只有6%，這樣的量能顯然不夠？張子敬說，現在底渣再利用率已經慢慢上來，飛灰固化物確實是比較重要的問題，看能否透過水洗能被再利用。

【更多精采內容，詳見

廢棄物 吳斯懷

延伸閱讀

各縣市焚化爐垃圾處理 張子敬：有私下協調

吳斯懷：川普瘋狂退群 為何獨厚台灣？

美官員低調訪台 吳斯懷：戰略意涵耐人尋味

若政府強制執行拆除蔣銅像 馮世寬：強烈抗爭 堅持反對

相關新聞

血清抗體調查違倫理審查將裁處 葉彥伯：未收到公文

衛福部調查彰化縣衛生局與台灣大學公衛學院研究團隊合作執行的萬人抗體，確定彰化縣衛生局及台大公衛研究團隊均違反人體研究法，...

事業廢棄物利用率低 籲制定改善期程

「調度焚化廠、提升事業廢棄物再利用率、活化掩埋場，都需要具體期程數據規劃！」國民黨立委吳斯懷7日質詢環保署長張子敬時指出，環保署規劃的焚化廠調度治標不治本，事業廢棄物再回收率須提升，掩埋場流量待活化；張子敬表示，飛灰再利用率僅6%，望透過水洗等方式改進。

經濟部事廢報告寫這三個字 蘇治芬怒嗆「怎麼好意思」

全台有24座焚化爐，其中19座已經高齡化、處理量能不足，尤其近年焚化爐經常處理事業廢棄物，排擠一般家戶垃圾額度，各縣市出...

2020台灣醫療科技展 醫療+AIoT 強強聯手

英華達與馬偕醫院合作健康服務站、華碩攜手秀傳醫院成立AI醫療創新中心、仁寶砸30億推進智慧醫療……。馬偕醫院家醫科主任詹欣隆形容，當台灣的醫療和AIoT（人工智慧物聯網）強強聯手，新的「護國神山產業」可望崛起。

自行車旅遊／學者：大數據帶路 安全隨行

二○二一年是「自行車旅遊年」，但近年自行車傷亡事故不斷攀升。交通學者建議，應針對車禍事故大數據分析，全面檢視硬體設備，超...

自行車旅遊年 配套準備好了？

交通部將明年定為「自行車旅遊年」，部長林佳龍近日還頻頻四處騎單車宣傳。不過，根據交通部道安會統計，自行車交通事故屢創新高...

臺中市政府持續整建老舊校舍 優化校園學習環境

臺中市政府推動高國中小老舊校舍耐震能力評估、補強及拆除重建相關計盡，全面提升校舍耐震能力，市長盧秀燕非常重視建構優質安全的校園環境，持續進行校舍拆除重建及補強工作，保障學校校園及師生安全之學習環境。

李崗「光計畫」美化日本侵略 恐成遮蔽歷史真相的暗黑計畫

光計畫，是日本軍隊侵略中國的將校軍官，以傭兵方式，受雇於台北國民黨當局後，協助研擬出來的軍事反攻大陸的作戰計畫，台灣因為力有未逮，加上美國從中作梗，從來未曾付諸實施。李崗以這個塵封多年的作戰計畫為發想，拍攝歷史紀錄片，但其實是拐彎抹角的論述台灣的統獨問題。

串起外界的連結 台文館發表失智社群文學資源箱

台灣逾27萬名人口失智，國立台灣文學館今天發表「失智社群文學資源箱」，希望透過箱中的音樂和文學，串起失智者和外界的連結，...

打造地政多元便民 內政部：地籍謄本減量7成

地政服務愈來愈多元便民，現在民眾至政府機關已不用再檢附地籍謄本，每年紙本地籍謄本的申請量，已從5000萬張逐年降至150...

桃園市民眾有福囉！ 最新住宅政策福利讓您一把罩

桃園市是六年來全國人口增加最多的城市，自2014年至2019年底人口成長率為9.27%，其中人口平均年齡約為37.5歲，以青壯年人口生產力最大宗，桃園市在住宅政策上提供多元管道來照顧廣大人口。

尋找幸運黃金得主！首屆「2020臺中女麗購」啟動記者會

每一個你，都有機會成為黃金五十兩得主！ 女麗動起來！臺中市政府為延續購物節熱潮，在歲末到來的耶誕節、跨年慶及農曆新年三大節慶採購旺季，首度以〝她經濟〞商機舉辦「2020臺中女麗購」，要在活動期

熱門新聞

先萊豬後核食 孫大千：民進黨不把台灣人毒死不甘願

印尼境外移入病例首度超越美國 在台治療費用恐破億

高嘉瑜剪髮宣誓整理房間 網友歪樓讚「像大學生」

印尼移工每人治療費80萬全民買單 莊人祥：他們是產業重要人力

感恩節後更失控！短短五天 全美染疫人數激增100萬人

你可能不知...小吃攤上的這些品項很多是進口豬！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。