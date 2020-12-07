事業廢棄物利用率低 籲制定改善期程

「調度焚化廠、提升事業廢棄物再利用率、活化掩埋場，都需要具體期程數據規劃！」國民黨立委吳斯懷7日質詢環保署長張子敬時指出，環保署規劃的焚化廠調度治標不治本，事業廢棄物再回收率須提升，掩埋場流量待活化；張子敬表示，飛灰再利用率僅6%，望透過水洗等方式改進。

事業廢棄物排擠效應

「焚化廠面臨20年的設備老舊、妥善率降低，都是現實面對的問題。」吳斯懷表示，不能僅憑報告說積極採取措施、量化有進步，這些都是原則性的東西，不能只治標，應該要找出治本的做法；「請問署長你有沒有正式的計畫？年處理量可以達到多少？什麼時間可以達成？」他問。

張子敬說，「我們已經把所有廠的整備時間都跑出來了，因為要考慮到調度的問題。」關於什麼時間、哪些廠要做完都有，報告中有提到，生活垃圾佔74%、事業佔26%，也就是焚化廠的設計原本是要處理生活垃圾的，「但因為事業廢棄物進來了，所以產生排擠。」

再利用率要具體數據

「除了提升量能之外，重要的是想辦法讓事業廢棄物可以再利用。」張子敬說，就是所謂燃料化，不只是進爐燒掉而已。吳斯懷則說，希望提出具體量化的目標，例如明、後年提升到多少？事業廢棄物可以減量到多少？希望看到每1年度、每1季有具體數據，這才叫期程規劃、目標管理。

張子敬回應說，「這沒問題，每1年可以提升多少，需求是多少，有多少是需要去調度處理的，我們都盤點出來了。」

掩埋場活化提升流量

吳斯懷問，掩埋場活化之後到底可以提升多少流量？有沒有具體規劃數據？張子敬表示，短期量化，長期希望能應付天然災害使用。吳斯懷質疑，到底能提升多少效能？下半年、明年能提升多少？「各縣市打來我辦公室，需要的是這些數據，他們才能有具體的因應措施。」

張子敬說，只要地方願意做掩埋場活化，就想辦法幫它找資源，都有在談。吳斯懷指出，廢棄物焚燒以後產生的底渣、飛灰，底渣再利用率只有14%、飛灰只有6%，這樣的量能顯然不夠？張子敬說，現在底渣再利用率已經慢慢上來，飛灰固化物確實是比較重要的問題，看能否透過水洗能被再利用。

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