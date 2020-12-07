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山難如何「自救」？登山專家：當講自救為時已晚

桃園市民眾有福囉！ 最新住宅政策福利讓您一把罩

文 / 桃園市政府住宅發展處 提供

桃園市是五年來全國人口增加最多的城市，自2014年至2019年底人口成長率為9.27%，其中人口平均年齡約為37.5歲，以青壯年人口生產力最大宗，桃園市在住宅政策上提供多元管道來照顧廣大人口。

首先在租金補貼政策上，自109年度起租金補貼將擴大為受理申請2次

●受理時間：第1次受理時間為109年8月4日至109年8月31日，錯過本次申辦的鄉親亦不用擔心，第2次申請時間為110年1月18日至2月5日，本次提供2,833戶申辦名額，如您在桃園市租屋即可申請，不受戶籍限制。

●申辦期間須攜帶：申請人身分證、戶口名簿影本或一個月內全戶戶籍謄本、租賃契約書、申請人郵局存摺影本、租賃住宅建物第二類謄本或所有權狀影本。

●申請人資格：家庭成員不可持有自有住宅，每人每月所得須低於3萬8,203元，每人每年動產限額低於22萬5,000元、非住宅之不動產限額低於540萬元，符合以上相關條件審核通過，單身且未滿40歲者，每月可補助3200元、單身40歲以上或非單身者每月可補助4000元。

民眾可申請租金補貼。 圖／桃園市政府住宅發展處 提供
民眾可申請租金補貼。 圖／桃園市政府住宅發展處 提供

社會住宅方面，桃園第三間、八德第二處社會住宅「八德二號」於109年受理申請，並於109年12月1日經評點排序和公開抽籤決定正、備取戶選屋順位，預計110年3至4月辦理看屋選屋、簽約公證及點交入住，最快5月起租。

八德二號社會住宅外觀照。 圖／桃園市政府住宅發展處 提供
八德二號社會住宅外觀照。 圖／桃園市政府住宅發展處 提供

八德二號社會住宅室內照。 圖／桃園市政府住宅發展處 提供
八德二號社會住宅室內照。 圖／桃園市政府住宅發展處 提供

除此之外，預計於110年受理申請的社會住宅還有「中路一號社會住宅」及「八德三號社會住宅」，前者位於桃園區崇法街鄰司法園區，具有良好的交通、生活區位，提供169戶住宅、7間店鋪，並與中埔一號公園、司法園區綠帶連結；後者位於八德區豐德路與中山路口，總計524戶住宅、13間店鋪，擁有半戶外活動廣場、幼兒園、托育中心及日間照顧中心，且規劃設置八德圖書分館、與兒四公園一起開發，採用共融式遊具。

八德三號社會住宅模擬圖。 圖／桃園市政府住宅發展處 提供
八德三號社會住宅模擬圖。 圖／桃園市政府住宅發展處 提供

上述2案社宅的預計受理申請期程可至桃園市政府住宅發展處官網「最新消息」查詢（https://reurl.cc/x0VQj4），申請資格及相關規定亦將另行公告於住宅處官網。如仍有相關疑問請洽03-3324700，租金補貼轉分機5、社會住宅受理申請轉分機7、社會住宅店鋪承租轉住宅規劃科分機2305。

桃園市政府住宅發展處廣告

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