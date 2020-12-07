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2020台灣醫療科技展 醫療+AIoT 強強聯手

聯合新聞網 / 台北訊
馬偕醫院家醫科主任詹欣隆(右)與全家寶負責人曾慶安(左)強強聯手，合作力推社區預防醫學。有故事林姮聿／攝影
馬偕醫院家醫科主任詹欣隆(右)與全家寶負責人曾慶安(左)強強聯手，合作力推社區預防醫學。有故事林姮聿／攝影

英華達與馬偕醫院合作健康服務站、華碩攜手秀傳醫院成立AI醫療創新中心、仁寶砸30億推進智慧醫療……。馬偕醫院家醫科主任詹欣隆形容，當台灣的醫療和AIoT（人工智慧物聯網）強強聯手，新的「護國神山產業」可望崛起。

早在2007年，馬偕醫院發現走進社區生活推廣預防醫學的重要性，於同年7月設立「社區醫學中心」，以多元觸角方式，推動社區居民的健康意識，2019年底更結合英業達集團英華達的「全家寶全方位生 理量測系統」，將民眾於社區健康服務站所量測的血壓、血糖、總膽固醇及體重等生理量測數據，即時傳輸至醫院資訊系統，藉以更全面地綜合評估民眾的健康狀況。

2020台灣醫療科技展，馬偕與全家寶共同設置合作成果發表攤位，除了展示一年來合作的績效，也為台灣的醫療和AIoT強強聯手做了具體的見證。

詹欣隆說，經過十多年來的努力，馬偕「社區醫學中心」在大台北地區已經設置125個健康服務站，透過招募、訓練所在社區義工，讓「在地人服務在地人」，成果更為明顯，在陸續導入雲端量測與諮詢服務後，滿意度高達百分之九十八。

對與馬偕醫院合作的英華達來說，2020年是衝刺年，也是豐收年。

原任英華達財務長、現為「全家寶」營運負責人曾慶安副總經理這一年南奔北跑，不斷洽談合作，分別導入不同規模醫院及診所，應用於慢性病管理、居家醫療、遠距照護、社區健康管理、長照社福團體以及新冠肺炎防疫等。

至於豐收年，包括「全家寶」榮獲2021年「台灣精品獎」；與榮文生醫合作、針對癌症精準醫療領域的液態切片檢測技術，共同開發的「IronMagR循環腫瘤細胞自動化檢測系統」，獲頒第十七屆國家新創獎之生技製藥與精準醫療類獎。

這麼拚啊？曾慶安說：「公司投入這麼多資源、對民眾這麼有用，不拚不行。」

比如，英華達在2020台灣醫療科技展上有四個攤位，包括自己的，另與馬偕、新北市衛生局、台灣精品獎都有合作。馬偕的是全家寶合作成果發表，新北市衛生局因新北動健康app串接全家寶而邀展，台灣精品獎則因全家寶獲獎而邀約。

馬偕醫院 衛生局 AI 新冠肺炎

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