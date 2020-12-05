徐國勇：外國人居留證號110年起比照國民身分證

內政部長徐國勇今天在基隆表示，為提升外來人士生活便利性，明年1月2日起，居留證號結構將比照國民身分證格式，讓在台外國人在網購或訂票時更順利。

聯合國訂定12月18日為國際移民日，呼籲世界各國重視移民人權與尊重多元文化。由內政部移民署與基隆市政府合辦的「2020國際移民日」今天上午在基隆海科館展開，舉辦一系列多元文化活動，民眾可免費暢遊7大主題展區、欣賞多元文化表演、品嚐異國美食。徐國勇、移民署長邱豐光及基隆市長林右昌共同主持開幕儀式。

徐國勇致詞時說，新住民及他們的子女，在台總人數已逾百萬人。多年來在公私部門齊心合作努力下，提供新住民各項照顧輔導服務，幫助他們順利適應新生活，融入新環境。

他表示，移民署為營造友善國際環境，提升外來人士生活便利性，將從明年1月2日起，把外來人士的居留證統一證號結構（2碼英文+8碼數字）比照國民身分證字號（1碼英文+9碼數字），未來新式證號上路後，在台外國人士可以更順利網購、訂票或加入線上會員等日常事務，大幅提升生活便利性。

「不管先來後到，我們大家都是一家人」林右昌表示，他常常告訴新住民朋友，來到基隆就是基隆人、來到台灣就是台灣人。台灣這片土地很包容，可以接納多元文化，不管來自何方，都可以在台灣找到安身立命的位置。