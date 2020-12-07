臺中市政府持續整建老舊校舍 優化校園學習環境
臺中市政府推動高國中小老舊校舍耐震能力評估、補強及拆除重建相關計盡，全面提升校舍耐震能力，市長盧秀燕非常重視建構優質安全的校園環境，持續進行校舍拆除重建及補強工作，保障學校校園及師生安全之學習環境。
為提升校舍耐震能力，市府配合教育部經費，針對民國89年以前興建之高國中小學校舍，經耐震能力評估需拆除重建者，於104至108年度共編列30.05億元，辦理33校56棟改建，目前24校46棟已完工使用，其餘校舍亦按預訂工程進度執行中。
此外，為持續維護臺中市校舍安全，市府積極盤點須辦理整建之老舊校舍，109-111年度共計有12校13棟辦理拆除重建工程，總經費為12.36億元，相關工程規劃設計中。
在校舍補強方面，臺中市已全數完成民國89年以前興建，經耐震能力評估需補強之高國中小校舍計594棟。現階段執行109-111年校舍補強計畫，經詳評専業鑑定屬耐震能力不足校舍計有62校89棟，工程總經費6.89億元，預計111年底補強完成。
為打造優質校園，維護師生安全，臺中市政府將持續推動老舊校舍整建作業，積極争取相關經費加速推動校舍拆除重建及補強作業，提供師生更優質的教學環境。
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