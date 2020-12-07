臺中市政府持續整建老舊校舍 優化校園學習環境

光計畫，是日本軍隊侵略中國的將校軍官，以傭兵方式，受雇於台北國民黨當局後，協助研擬出來的軍事反攻大陸的作戰計畫，台灣因為力有未逮，加上美國從中作梗，從來未曾付諸實施。李崗以這個塵封多年的作戰計畫為發想，拍攝歷史紀錄片，但其實是拐彎抹角的論述台灣的統獨問題。

2020-12-06 17:25