尋找幸運黃金得主！首屆「2020臺中女麗購」啟動記者會

每一個你，都有機會成為黃金五十兩得主！

女麗動起來！臺中市政府為延續購物節熱潮，在歲末到來的耶誕節、跨年慶及農曆新年三大節慶採購旺季，首度以〝她經濟〞商機舉辦「2020臺中女麗購」，要在活動期間12月9日至明年2月6日再次提升產業產值、促進消費、創造經濟。

今(1)日舉行「2020臺中女麗購活動記者會」，副市長令狐榮達帶領各局處女性主管、女麗代表，如運動、美容、糕餅、百貨、美食、吊車工程、中捷、警察、消防、原民、客家等各界女麗穿著制服或具代表性服裝，亮麗現身，並邀請到新生代藝人林彥君一同為活動揭開序幕，並邀請到臺中女中儀隊，以女生儀隊的榮譽、團結、毅力及活潑特性，為記者會增添多元女麗風采。副市長表示，女性在各種不同角色上，有著多樣化特質，而根據第二屆臺中購物節資料數據得出，女性消費族群佔比超過百分之六十以上，顯示女性經濟確實不容忽視。在接下來幾個重要節日，都是消費的重要時刻，市府為再創購物熱潮、打造主題消費，特別推出女麗購活動，期透過節慶的搭配，結合豐富獎項的規劃，再次推高經濟產值、發展本市產業。

經發局指出，「2020臺中女麗購」的60天活動期間，為使民眾快速上手、方便登錄發票，將繼續延用「臺中購物節APP」。並且為符合後疫情時代多元化的消費型態，亦媒合了東森網路購物平台業者推動線上購物合作，讓消費者可以在線上一指選購台中的各項好物。

最重要的是，本次特別結合美容美體、運動休閒、旅宿餐飲及百貨零售店家，於年底至隔年初辦理一系列活動，推出眾多優惠，民眾至台中任一店家消費累計滿500元即獲得一次線上天天抽、活動現場週週抽、雙週抽、月月抽大獎，以及壓軸最大獎黃金五十兩的抽獎機會。此外，線上還有許多驚喜禮贈送活動，鼓勵民眾踴躍參加，讓每一個你，都有機會成為最大獎黃金五十兩得主！

主辦單位也將各項好禮，KIA汽車、黃金、鑽戒等獎項搬到現場，眾人也驚呼好想將大獎直接帶回家！新冠肺炎疫情影響各行各業，但臺中產業根基穩固、招商成果顯著，「拚經濟」是臺中市府團隊首要任務。值得一提的是，盧市長為六都唯一女性市長，推出一波又一波活動，首創以女性經濟為發想，打造以女性為主題的活動，天天優惠週週精彩，2020臺中女麗購，期待為產業帶來欣欣向榮的無限商機，期待再創臺中市消費高峰。

活動詳情請至臺中市政府經濟發展局網站 http://www.economic.taichung.gov.tw/ 。

(臺中市政府經濟發展局 廣告)