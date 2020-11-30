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中天換照案聲請假處分 庭上互攻防擇日裁定准駁

中央社 / 台北30日電

中天新聞台因換照不成，聲請假處分今天開庭，請求暫准新聞台執照，不許他人使用52頻道，兩造庭上攻防，NCC律師說，蔡衍明財團買下媒體，愛怎麼講就怎麼樣講，這非新聞自由。

旺旺集團總裁蔡衍明之子蔡紹中，全程坐在旁聽席，離去時面對媒體提問，不發一語。中天新聞台總監梁天俠庭後受訪說，今天聲請假處分是希望在本件行政訴訟確定判決之前，可以獲得國家通訊傳播委員會（NCC）暫准新聞台執照，且NCC不得同意及許可系統台就52頻道做其他的安排及調整；本事件對台灣言論自由及新聞自由造成傷害，司法成為最後一道防線。

中天電視公司委任律師方伯勳等人庭上表示，蔡衍明只是提供意見，其意見具有新聞價值，但NCC卻以蔡衍明直接、間接介入新聞製播等為由，認為構成衛廣法19條前段的「營運不善之虞」駁回中天新聞台換照申請，這部分造成重大損害，包含中天電視營業收入減損、侵害員工工作權、新聞自由以及蔡衍明的言論自由等，且執照於12月11日到期，時間上有急迫性。

方伯勳指出，NCC原處分程序及實體違法，違法終結聽證程序，未調查他們所申請的鑑定，中天新聞台非無線廣播電視，屬衛星廣播電視，並未占用國家公共資源，換照裁量應採「寬鬆原則」，且違規裁罰25次當中，其中20次還在行政訴訟中，還沒判決確定，卻被NCC納入裁量原因。請求法院裁准假處分。

NCC律師指出，原處分並非撤照，而是駁回換照申請，中天無權主張存續保障執照及頻道，蔡衍明為外部人，新聞自由是在講憲法的第四權監督政府，如果像蔡衍明的財團買下媒體，愛怎麼講就怎麼樣講，這不是新聞自由。NCC無法事先指定頻道位置，此為頻道業者與系統台業者間商議結果，屬於私法關係。

NCC律師表示，中天新聞台103年換照成功，於今年12月11日到期，為期6年法定期限，並沒有請求暫時權利保護的必要，如果NCC駁回換照申請，中天還可以暫時經營，將破壞法定許可管制制度。中天律師所指換照應寬鬆審查部分，此為其個人期待，並不存在，NCC為獨立機關並依法審查。

律師說，中天新聞已在YouTube上線，可以繼續經營，員工工作權未受損，本件並沒有法定假處分構成要件的難以回復的損害以及急迫性。若法院准予假處分，將對衛廣法之立法目的及公共利益造成重大危害。請求法院駁回聲請。

合議庭審判長庭末諭知，全案候辦，待評議後擇日裁定准駁。

全案緣於，NCC18日決議駁回中天新聞台換照申請，中天新聞台執照將在12月11日到期，後續就無法繼續在有線電視與MOD平台播出；中天電視公司日前向台北高等行政法院聲請假處分，法院今天開庭，聽取中天與NCC兩造說法。雙方均委任律師出庭陳述。

NCC 中天新聞 蔡衍明

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