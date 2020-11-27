第五屆聯電綠獎盛大頒獎 鼓勵青年確保環境永續

聯電今天（27日）在國父紀念館中山講堂，盛大舉辦「第五屆綠獎頒獎典禮暨成果發表會」。共有五個社會團體獲得「生態保育計畫獎助」；四個青少年團體拍攝的影片獲得「青少年環境行動獎」；也有五個社會團體獲選網路人氣獎。總獎助金達300萬元。

頒獎典禮中，聯電首度揭示「UMC Green 2025綠色環保目標」，將以更嚴格的自我要求，朝向「節水15%、節電15%、減廢25%、含氟溫室氣體減量65%」四大目標邁進，期望在2025年歡喜收割綠色果實。頒獎會場同步展出綠獎前四屆得獎成果。

本屆綠獎的「大型生態保育計畫獎助」，由中研院「生物多樣性研究中心」研究員兼「系統分類及生物多樣性資訊中心」執行長邵廣昭、農委會「特有生物研究保育中心」主任楊嘉棟、「MIT台灣誌」導演與製作人麥覺明擔任評審，選出「生態保育計畫獎助」的社會團體。總獎金新台幣280萬元，依照各團體提案計畫書的經費需求，提供至少新台幣30萬元，至多100萬元的獎金。獲獎計畫如下：

˙「台北市野鳥學會關渡自然公園管理處」的「搶救冬季漂鳥的家──淡水河

蘆洲灘地復育計畫」。

˙「台灣猛禽研究會」的「咚窗事發──窗殺調查防治與友善鳥類建築推廣」。

˙「台灣獼猴共存推廣協會」的「關係花園──人類與台灣獼猴和諧共處」。

˙「基隆市野鳥學會」的「海豹岩及八斗子漁村守護計畫」。

˙「海洋公民基金會」的「重返內海之珠──大倉嶼」。

「青少年環境行動獎」由清華大學人社系/學科所/社會所教授王俊秀、清華大學數理教育研究所教授蘇宏仁、海洋議題資深記者與作家黃佳琳擔任評審，優選出得獎影片，總獎金新台幣15萬元，首獎獎金新台幣6萬元和獎座。優選3名，獎金各為新台幣3萬元和獎座。獲獎名單及影片如下：

˙首獎：「蛙愛溪口」，隊長：黃乙恩；隊員：劉宇哲、張家瑞。

˙優選：「樹學芳城市」，隊長：林峻宇；隊員：鍾嘉軒、張舒婷、吳梓菱、吳芝瑩、吳亞門、林彥良、陳首中、陳彥儒、陳有容。

˙優選：「桃園夜市空氣很清新──環保夜市對空氣品質提升之行動研究」，隊長：莊凱翔；隊員：彭映瑄、林雪麗。

˙優選：「尋龍記」，隊長：郭日暘；隊員：林秉瑩、翁建中、謝庭甄。

「網路人氣獎」是在綠獎官網投票數最高的五個社會團體，分別是：中華民國荒野保護協會、海洋公民基金會、台北市野鳥學會關渡自然公園管理處、桃園市野鳥學會、台灣猛禽研究會。總獎金新台幣5萬元，獲獎單位獎金各為新台幣1萬元。

詳細資訊，請參閱綠獎官網: http://www.ecoechoaward.com

綠獎於 2016 年由聯電發起，積極支持生態保育行動，廣受企業界支持。第三屆起每年總獎金300萬元，是國內對生態保育計畫提供最高獎金的獎項，五年來已在全台實現30件生態保育計畫及青少年環境行動倡議。

聯電總經理簡山傑致詞表示，聯電倡議綠獎的目的是為生態環境盡一份力，這些年來，聯電看到參賽團體用豐富的生命力與熱忱，孕育許多稀有生態的保育成果，更號召有志一同的供應鏈夥伴們，在永續的道路上並肩同行，讓綠獎不只是聯電的綠獎，更是社會大眾共同的綠獎。

協辦第五屆綠獎的包括聯合報系有故事公司、聯合報系文化金會，合作夥伴3M、宏瑞制程工業、漢民科技、智原科技、愛德華先進科技、漢科系統、台塑勝高科技、東京威力科創共八家企業，讓有理想的生態保育團體能夠實現對台灣土地的熱愛；也鼓勵青少年為環境議題發聲，投入環境保護，為台灣生態環境帶來正向改變。

會中安排演講，包括：基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐主講「海豹岩及八斗子漁村守護計畫」；及「青少年環境行動獎」首獎的黃乙恩團隊主講：「蛙愛溪口」。

獲得第五屆綠獎「青少年環境行動獎」的四個青少年團體成員，與評審委員等快樂合影，後左三為聯電總經理簡山傑。林奇召／攝影