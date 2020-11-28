新北首座異地重組百年守讓堂華麗轉身 創生五股藝文與在地知識學基地

文 / 新北市政府文化局 提供

別緻的壽樑、雕磚、剪黏、彩繪，搭配洗石子飾帶、日本時期流行的馬約利卡瓷磚，歷經重組與搬遷，重現守讓堂昔時風采。新北市歷史建築五股守讓堂除了是新北首座異地重組的文化資產，也是第一個活化後變身成為市民生活與休憩的公共空間，希望透過與社區聯結、市民共享的理念，連結五股在地情感與認同。

歷經2年5個月的興建，五股守讓堂於11月7日正式開幕，新北市長侯友宜特別到場與地方民眾共同迎接守讓堂啟用。新北市長侯友宜表示，五股守讓堂為了配合五股交流道改善工程，拆遷重組，在107年開工並於109年完工，成為新北市首例文化資產拆遷重組工程，也是第一個將歷史建築打造成為連結市民藝文生活與在地學習的公共空間案例，希望透過空間活化與再利用，打造成為現代化的友善空間，讓文化資產不再只供研究或觀賞，更成為地方民眾學習、交流、生活與推展藝文活動的場所，歡迎民眾多多走訪，參觀遊玩時也不妨多加欣賞五股守讓堂美麗精緻的傳統建築裝飾工藝。

新北市文化局表示，五股守讓堂建於日治大正6年(1917年)，並於民國95年5月23日公告登錄為歷史建築。96年因五股交流道拓建而拆遷，107年進行重組工程並遷建至五股洲子洋重劃區，總經費斥資8千5百萬元，歷經重組與遷建將歷史建築活化再利用，成為五股在地居民終身學習的多元運用空間，例如播放影片的多功能教室「伴山學堂」，提供咖啡與茶香的閱覽室「三讓文房」，提供民眾親臨體驗的「藝遊工坊」，還有多元化的展覽空間，歡迎民眾們前來參觀體驗。

歡慶五股守讓堂開幕，開幕現場除了邀請到土礱師賴咏華「磅米芳」，更結合鄰近新北市立圖書館五股分館辦理一系列連結在地文化精采的系列活動，包括主題書展、人文講座、親子手作體驗、節慶活動等，未來將會與荒野保護協會聯合推出生態講座，結合在地學校、社區社團及居民共同參與，歡迎市民朋友們經常來走逛五股新景點。更多活動訊息請至新北市政府文化局官方網站(https://www.culture.ntpc.gov.tw/)或臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/e7summer)查詢。

(新北市政府文化局 廣告)

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