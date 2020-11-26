中天換照風暴持續 各說各話的四大爭議

(德國之聲中文網) 台灣國家通訊傳播委員會 (NCC)不予中天新聞換照引發旺旺中時集團疾呼遭受政治打壓。德國之聲就四點不予換照四大理由整理NCC與中天新聞部最高主管、副總經理梁天俠兩方觀點供讀者參考。

1. 「中天新聞台屢次違規及遭民眾申訴，未能落實新聞專業」

根據NCC最新資料顯示，中天新聞台在2018年至2020年期間違規的25項案件中，有5件中天未提訴訟，其他20件中，1件NCC一審敗訴，後撤銷發回更審；另有６件NCC一審勝訴，中天上訴；其他13件還有一審訴訟或是行政救濟期間。

這些案件中違反事實查證12件、妨害公序良俗5件、妨害兒少身心健康4件、節目廣告不分2件、違反兒少法1件、營運不當1件。

梁天俠說，許多案件是「違法處分，傷害新聞自由」，甚至「干涉新聞內容」。

她強調違規案件中只有5件為確認，其他18件都還在進行法律訴訟。她引用台灣前副總統呂秀蓮的話表示，「判決沒有最後確定就要做『無罪推定』」，

她說 :「以沒有確定的案件做關台依據不符合比例原則，也完全不公平、公正」。

德國之聲取得NCC回應，該會表示相關案件「依法裁處有據，即便進入訴訟程序也不因此停止其效力」。

其引用《行政訴訟法》第116條第1項規定：「原處分或決定之執行，除法律另有規定外，不因提起行政訴訟而停止」。

梁天俠認為，這23件裁罰案件都落在「選舉熱門期間」、「韓國瑜現象時」，中天本來是「0裁罰的模範生」一夕淪為「要被退學的壞學生」，在選舉期間被大量檢舉。她引用台灣清華大學翁曉玲老師的講法說，NCC應該要注意裁罰集中在特定期間，「可能有政治操作的因素」。

梁天俠提到，裁罰案件有一半以上都是因為政治新聞的處理以及其立場才成立。她問：「我們因為政治立場被裁罰了嗎？」

她強調裡面有五件是政論節目被裁罰，台灣的監理機構從來沒有這麼做。她更指控，NCC本次是用規範新聞制播的條文裁罰評論節目，是「違法濫權」、「有政治因素的考量」。

NCC向德國之聲表示，「衛廣法已明文規定制播新聞不得違反事實查證致損害公共利益、不得妨害兒少身心健康、不得妨害公序良俗等」。該會也強調是依法行政，「並無所謂政治選舉事項，更無中天公司稱針對政治事項」。

NCC說:「中天新聞台本應依法制播新聞。」

2.「107年評鑑後，中天新聞台內控與自律機制失靈」

NCC表示，中天在107年評鑑後開始累積大量違規，「其倫理委員會對觀眾申訴幾未提出實質有效討論，失去批判矯正功能」，也說中天教育訓練與申訴裁罰案件沒有連結，與新聞專業偶無關，「有淪為表面功夫之嫌」。

此外，中天未遵守其自訂的「中天專業倫理規範」及「中天涉己事務新聞制播規範」，「且有新聞部主管長期未予補實之情事，顯見其內部控管與自律機制運作失靈」。

梁天俠回應表示，中天新聞倫理委員會對於裁罰案件幾乎都跟NCC意見不同，這些學者專家組成的委員會跟官方看法分歧。她認為NCC以此認為中天自律機制失靈「是有問題的」。

3.「新聞制播遭受不當干擾，違反『中天電視新聞自主公約』」

NCC新聞稿提到，「中天公司董事林柏川先生與大股東蔡衍明先生之陳述證實大股東蔡衍明先生、非中天公司人員邱佳瑜女士直接或間接介入中天新聞台制播之情事」，明顯違反該公司所訂「中天電視新聞自主公約」。

NCC說，中天新聞部相關主管在聽證會上「均未表示異議，亦未見自律內控機制對此提出檢討與反省，印證該台營運不善」。

梁天俠未直接回應新聞稿內容，而是以前立委黃國昌爆料的7張截圖作說明。她說這７張圖橫跨2018至2019年，是「特別被挑選出來」。她強調這些微信群組或是Line群組呈現的是「一個溝通平台而不是指揮平台」，新聞室會自行判斷操作。

她接著以台灣媒體生態說明，「大家都一致說，『台灣哪個電視台老板沒有介入』？重點還是新聞部要專業處理新聞」。她也以民視董事長遭撤換、三立董事長為民進黨派系領袖、電視台主播變不分區立委等等為例，說明「政治的介入」。

她說：「我們自己感覺，我們是被針對了。」她再引用德國媒體法學界的通說表示︰「私營媒體的老板，對於媒體的立場是有決定權的。」她認為這樣的看法適用於台灣。

4.「中天新聞所提補充意見與承諾，未能具體說明改善可能性」

NCC表示，換照過程中，中天承諾8點改善事項，包括：1.增加1名專職編審。2.落實新版教育訓練計畫。3.強化新聞台考核制度。4.確實履行評論性節目的風險控管。5.強化申訴案件處理。6.確實執行倫理委員會決議及增加倫委員成員。7.配合主管機關指導執行獨立審查人制度。8.落實中天新聞台人事由中天電視董事會及總經理管理的制度。

不過最後NCC認為此8項措施「仍未能有效說明其如何排除上層股東不當干預」，也說103年中天換照時就已經要求改正，卻未落實，不但「未遵守自定之新聞制播規範」，還「多次虛偽陳述」、「選擇性執行自訂之相關自律規範」。

梁天俠感嘆，NCC並未考量中天新聞「領先各台，率先要強化自律機制的誠意」，認為中天做不到就把中天關台，「不給於改善機會」。

她比喻：「就好像闖了紅燈不只是開罰單而已，直接就地槍斃，不符合比例原則。」

「鳳凰雲」是怎麼一回事?

德國之聲請梁天俠舉實例說明不合理之處，她表示NCC「雙標」，並以108年2月18日的新聞「異象?!三市長合體 天空出現『鳳凰展翅』雲朵」為例。

她說中天新聞有找氣象專家說明，「這個其實不是，這是一個大氣現象」，但依然被裁罰，可是綠營媒體去做賴清德「真命天子火龍雲」、「真龍天子出來扶搖直上」卻沒事。

根據記者查證，「鳳凰雲」新聞時長1分40秒，其中引用民俗專家將新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、和時任高雄市長韓國瑜為立委選舉共同造勢形容為「北中南三大巨頭合體」，並穿鑿附會說「是否暗喻南台灣好兆頭即將降臨」，並說「鳳凰雲」因為三人顯現「似乎早就可以看出端倪」。民俗專家甚至說他篤定該立委候選人「一定會上榜」。新聞最後20秒記者「回歸天氣學」，引用氣象專家說法表示是「卷雲」，但記者繼續說，「但出現的幾率很低，剛好又在三巨頭齊聚的日子裡顯現，也難怪會意外引發話題」。

最後這個新聞因「制播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益」加上「妨害公共秩序或善良風俗處罰中天新聞罰鍰40萬。目前一審NCC勝訴，中天新聞仍在上訴當中。

而根據記者查證，賴清德「火龍雲」新聞在2017年9月8日的確有民視新聞、《自由時報》與華視報導，但中天新聞在同一天也制播「賴清德上任火龍雲，救世主現蹤 ?」報導，並非只有「綠營媒體」報導。

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