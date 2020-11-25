南方澳大橋建橋資料被銷毀？宜縣府：早已移交港務單位

南方澳大橋24年前是由基隆港務局委託宜蘭縣政府代辦施工，運安會今天針對南方澳斷橋調查報告中，指縣政府遺失銷毀橋梁設計圖、竣工圖及施工合約，致使調查困難。縣府表示，完工後早就把相關資料移交給基隆港務局，他們應該都有，至於縣府的附件籢文已超過10年檔案保存年限，必須銷毀。

這座南方澳大橋由當年的省政府建設基金專案補助2.5億元，由基隆港務局委託宜蘭縣政府農業局於1996年代辦施工，亞新工程顧問股份有限公司設計、立永營造有限公司承建，1998年完工。

去年10月斷橋事件發生後運安會展開故事調查，並於今天公布最終調查報告，運安會說，調查過程中發現橋梁施工圖、施工變更相關資料、材料進出口相關證明等，都被銷毀了，因部分文件遺失，導致調查困難。

縣政府農業處表示，由於是接受委託代辦，完工後就已經把原始資料如結案報告、驗收紀錄都移交給基隆港務局，以利辦理驗收及結案報告；照理說當初的橋梁設計圖、竣工圖、施工相關合約等資料，基隆港務局及蘇澳港分局應該都有。

農業處表示，運安會調查過程中，縣府也詳加說明，同時去函港務單位，以告知當初的所有書圖都已經辦理移交；至於縣政府針對南方澳大橋的相關附件及簽文，依規定已逾10年保存期限，縣府銷毀了。

運安會也建議宜蘭縣政府，應該強化機關檔案保存及銷毀機制，即時依「機關共通性檔案保存年限基準」異動情形修訂相關規定，確保機關檔案依規定保存及銷毀。

對此，縣府農業處表示，檔案室已經檢討如何強化機關檔案保存及銷毀機制，有關涉及本府巨額採購文件保存年限檢討，會提醒業務單位在逐案審查檔案銷毀目錄時，針對有關工程巨額採購案的檔案，簽請永久保存，以維持重要檔案保存的完整性。