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「翻轉生活，看見改變」智慧城鄉照片徵件結果出爐

撰文 / 郭桂延

光速運轉的數位世代，你懂得運用智慧科技，讓生活更便利嗎？

經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」規劃全台食、醫、住、行、育、樂多個面向的智慧服務，透過「翻轉生活，看見改變」攝影徵件活動，邀民眾一起體驗新科技，不少人驚呼「原來生活可以那麼聰明！」

徵件票選回響熱烈
為期一個月的「翻轉生活，看見改變」攝影徵件，邀民眾用相機記錄生活改變，活動精選樂活慢老、輕鬆保育、輕快旅行、從容通勤、靈活消費、 自在學習等6大主題，共18項智慧服務，總計徵得三百餘件作品，其中並以自在學習、輕快旅行、從容通勤為前三大熱門主題，顯見學習、旅行、通勤的智慧服務最為普及，深入民眾生活。

民眾體驗彰化智慧行動觀光服務投稿作品。 圖／智慧城鄉投稿活動作品照
民眾體驗彰化智慧行動觀光服務投稿作品。 圖／智慧城鄉投稿活動作品照

民眾投稿分享透過馬祖智慧綠能電動機車暢遊南竿。 圖／智慧城鄉投稿活動作品照
民眾投稿分享透過馬祖智慧綠能電動機車暢遊南竿。 圖／智慧城鄉投稿活動作品照

民眾投稿使用智能羽球訓練服務分析擊球姿勢和速度。 圖／智慧城鄉投稿活動作品照
民眾投稿使用智能羽球訓練服務分析擊球姿勢和速度。 圖／智慧城鄉投稿活動作品照

徵件作品依照活動規則進行篩選審核後，隨即展開第二階段線上投票活動，加強智慧應用內容的曝光擴散，短短一周吸引14,420人次參與，其中又以「輕快旅行」主題，網友分享於台北轉運站，使用「TBS臺北轉運站」進行智慧購票，和「樂活慢老」主題中，體驗台南AI肌力訓練站的投稿作品票數最高，可見得這兩項服務讓網友最有感。

人氣得主是你嗎
「翻轉生活，看見改變」攝影徵件第二階段人氣票選，競爭激烈，不少人號召親朋好友前來投票，許多原先對於新科技並不熟悉的民眾，透過這次活動實際感受到智慧生活帶來的便利性，也對經濟部工業局「智慧城鄉計畫」推動在地智慧應用普及有了更深的了解。

投稿作品依最終得票數排名，依序頒發Apple Watch、Switch Lite與超商禮卷等獎項，參與投票的民眾，也有機會抽中超商冰咖啡。得獎者須於109年12月25日前（含）完成領獎手續，逾期或不接受主辦單位開立所得稅扣繳憑單者，將視同放棄得獎權益，並不予提供任何替代獎項。

完整得獎名單請上「翻轉生活，看見改變」智慧城鄉攝影活動網站：https://event.udn.com/2020smartcity

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