公務員過勞死標準修正 發病前半年改為按月平均估算

銓敘部修正「公務人員因公猝發疾病或因戮力職務積勞過度以致死亡審查參考指引」，現行「長期工作過重」認定標準之一為發病前二至六個月內的平均加班時數，修正為按月平均估計，即日起施行；銓敘部次長朱楠賢表示，修正過後的標準比較能看出過勞原因，對公務員來說認定較能符合現狀。

根據現行規定，職責繁重因子為客觀上於長期、短期過重的工作負荷，導致疲勞累積，及短時間內的工作造成身心負荷過重的異常事件，評估重點包括長期工作過重，而長期工作過重為發病前六個月內工作是否過重，認定標準之一為發病前二個月至六個月內的加班時數，平均每個月達80小時，及發病前一個月至六個月的加班時數，平均每個月超過45小時，且工作與發病間的關連性會隨加班時數增加而增強。

修正版本為，不包含發病日的前六個月內是否長時間工作，認定標準修訂為發病日前一至六個月內之前二個月、前三個月、前四個月、前五個月、前六個月的任一期間的月平均加班時數80小時，及發病日前一個月的加班時數，及發病日前二個月、前三個月、前四個月、前五個月、前六個月的月平均加班時數皆未達45小時，則加班產生的工作負荷與發病相關性薄弱；若達45小時，則加班產生的工作負荷與發病相關性，會隨加班時數增加而增強。

朱楠賢表示，目前以月平均加班時數判斷過勞死的因果關係，現在參考勞動部規範按月算，因為過去用發病前半年的時間計算，因果關係恐沒有這麼貼近，發病原因可能跟最近一兩個月有關，勞動部認為這樣比較能看出過勞原因和因果關係，對公務員來說這樣認定比較符合現狀。

朱楠賢說，最近修正參考指引是因為勞動部有這樣的規範，銓敘部提到審查小組討論，小組中15位專家有三分之二是醫生，認為勞動部的標準比較合理，因此由因公撫恤審議小組專家學者會議通過。