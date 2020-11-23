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公務員兼做百戶普查滿腹苦水 補助費一筆30元其實超難賺

聯合新聞網 / 綜合報導
新北市瑞芳區49位工作人員穿著藍色新北普查背心並配戴識別證。 圖／觀天下有線電視提供
新北市瑞芳區49位工作人員穿著藍色新北普查背心並配戴識別證。 圖／觀天下有線電視提供

十年一次的人口普查今年實施，雖然已改為抽查形式，政府仍動員上萬名公務員執行普查，讓不少年底業務繁忙的基層公務員叫苦連天，抱怨平常業務都做不完了，遇到不配合的民眾更是難為。

109年人口及住宅普查工作11月8日至11月30日實地訪查，直到民國89年戶口及住宅普查都還是全面普查，政府得動用6萬人力；由於實在太難查，從99年之後改為抽樣，即使如此今年度的普查仍動員1萬6000餘名的普查人員，訪問120餘萬家戶。

負責進行人口普查的鄉鎮區公所公務員為此叫苦連天，一名在公所上班的公務員在PTT發文抱怨，他被分配到200戶，當中含無人設籍住宅，鄉下幅員遼闊，很多人都是籍在人不在，他一天跑三小時只能查五戶；平常工作忙碌還要自己擠出時間做普查，而且第一周就要繳件40％，怎樣都做不完覺得很無奈。

底下有其他公務員也跳出來埋怨：「500戶路過」、「普查區是北市明星學區，一半以上是寄戶口，根本碰不到人」、「我150多户，但我比你好，地方集中在一小塊，這兩天好累」、「長官們可能真以為民眾都乖乖坐家裡等著給你查」、「卡在年底這種時候做真的是整人」。

還有一名李姓公務員在臉書分享進行普查遇到的難搞民眾，她透露主計處沒有募集專門負責普查的人員，而是徵召區公所公務員擔任第一線人力，讓各區公所成立普查指揮中心，訂定達成進度和期限。每位平常就很繁忙的公務員要在三週內完成130～150戶的普查，每個普查區的對象約有300人，每人花三到五分鐘提問和填答，再把正本普查表的內容輸進常當機的電腦系統裡。

這位公務員是一名媽媽，有一次和同為人母的同事結伴跑普查，由於小孩下午沒人帶，兩人只好各自帶著幼稚園和小學的孩子一起工作，兩人的普查戶數加起來共有280戶。她還抱怨長官開會時叮嚀普查時以自身安全為最優先考量，但以公所總業績的施壓方式，根本暗示公務員必須竭盡所能把問卷回收，是不是非得要出事了才要檢討。

她表示雖然有給半天公假，但有規定到訪未遇五次才能在普查表上勾選查無對象，而且這五次必須要在不同的時段，等於變相要你利用晚上或週末等不同時段去訪查。另外普查費一筆30元，是他們用血汗自主加班換來的，而且不能領加班費、出差費和誤餐費等額外補助。

這名公務員表示，隨著時代演進，普查員從警察變成區公所公務員，冒著各種隱藏的危險進行普查，卻沒有警察的公權力，挨家挨戶普查引起許多民眾反彈，網路時代下還要這樣做讓她百思不解。

她發現荷蘭、瑞典等先進國家都改以公務登記系統取代，取消由人力擔任的人口普查業務，不懂為何在進步的時代下仍有舊時代的思維。最後她呼籲民眾可上網填報人口普查，減輕基層公務員的負擔。

主計處官員坦言，現代人愈來愈注重隱私，加上詐騙集團盛行，訪查難度大大提高，民眾不願多談、抱怨連連的情況也不在少數。有長達40年豐富訪查經驗的訪查員李小姐表示，為避免民眾規避或拒絕受訪而受罰，她會盡量說服，避免引起受訪戶的抗拒心理；她也表示主動說明來意、闡述訪問目的、態度誠懇，多數民眾都願意配合，畢竟見面三分情。

公務員 人口普查 加班費 警察

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